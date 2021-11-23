Погода в Одессе: каков прогноз на среду 24 ноября

Завтра, в среду, 24 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможны заморозки.

Погода в Одессе 24 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем она поднимется до 4-9 градусов выше нуля.

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Погода в Одесской области 24 ноября

По информации синоптиков, завтра, 24 ноября, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Юлии Сущенко