Проконсультируют по телефону или отправят врача: чем занимается в Одессе новосозданная «неотложка»

В прошлом году в рамках медицинской реформы в Одессе был запущен пилотный проект муниципальной неотложной помощи. Задача новой структуры — разгрузить службу экстренной медпомощи и семейных врачей. Одесса стала одним из первых городов в Украине, где внедрили службу неотложной помощи, опираясь на возможности децентрализации. Чтобы подробнее узнать об одесской «неотложке», ее принципах работы и планах на дальнейшее развитие, мы отправились в диспетчерскую новой структуры. А провожатым стал медицинские директор «Центра неотложной медицинской помощи Одесского горсовета» Алексей Кощук.

Чем отличается «скорая» от «неотложки»?

По словам медицинского директора Алексея Кощука, новая служба создана для тех горожан, которые не могут по каким-либо причинам самостоятельно отправится к врачу. Но, при этом, экстренного и критического состояния у них не наблюдается. Такие больные остаются под «юрисдикцией» скорой помощи.

– Чтобы понимать специфику работы нашего центра, необходимо разделить понятия экстренного и неотложного вызова. В случае ДТП, инфаркта, инсульта, кровотечения, тяжелой черепно-мозговой травмы, чрезвычайных ситуациях, пожарах – вызов будет считаться экстренным. В таком случае необходимо обращаться в скорую помощь. В случае ОРВИ с высокой температурой, гипертонического криза, болевого синдрома или радикулита, вызов определят как неотложный. Вот этот вид помощи подпадает под нашу юрисдикцию, – объясняет Алексей Кощук.

Кроме того, позвонив в «неотложку» можно получить консультацию врача в режиме 24/7, а также вызвать семейного доктора на дом. Для этого в каждом центре медико-санитарной помощи и детских поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, где дежурят врачи готовые выехать на вызов.

В 2019 году «Центр неотложной медицинской помощи Одесского горсовета» также обслуживал все городские пляжи.

Как все начиналось?

Коммунальное учреждение «Центр неотложной медицинской помощи» было официально создано 15 июня прошлого года — на основе решений принятых Одесским горсоветом еще в конце 2018 года. Медицинский директор центра вспоминает, что пришлось разрабатывать все с нуля, поскольку Одесса была одним из первых городов которые ввели данную систему.

– В Киеве была неотложная помощь, но она работала на базе той самой скорой помощи. По сути, это одно учреждение. А наш Центр неотложной помощи — это муниципальное учреждение и финансирует его город, – поясняет Алексей Кощук.

Проект запускали в несколько этапов. Сначала на работу вышли автомобили для выездов семейных врачей, потом диспетчерская и колл-центр. Алексей Кощук вспоминает, что самая большая сложность была в том, что в здании где пока расположилась служба достаточно старые сети и поначалу было очень тяжело наладить связь.

– Даже списки лекарств и медтехники, которыми оснащены автомобили составляли сами из личного опыта работы в скорой помощи, – делится руководитель.

Сегодня же главная задача — отладить продуктивный контакт с семейными врачами и скорой помощью, поскольку не всегда удается разным службам «слышать» друг друга. А ведь они должны работать не в условиях конкуренции, а в условиях сотрудничества.

Где находится служба?

Администрация и диспетчерская Центра неотложной медицинской помощи пока размещаются в бывшем здании департамента здравоохранения на улице Коблевской, 13, но уже вскоре все подразделения переедут в поликлинику №1 по адресу: улица Болгарская, 38, где им выделили целый этаж.

Как работает «неотложка»?

Когда поступает звонок в диспетчерскую муниципального центра неотложной медпомощи, первым делом оператор должен «отсортировать» вызовы на экстренные и неотложные. На это у сотрудника Центра есть всего минута времени. При этом каждый поступивший вызов фиксируется в журнале регистрации.

Если вызов экстренный, с помощью системы «трансфер» позвонившего сразу переключат на скорую помощь — по номеру «103».

– Во время телефонного диалога с пациентом можно получить очень много информации, которая позволит правильно отреагировать на вызов. Если на другом конце провода оператор слышит панику и истерику или такие слова, как «ДТП», «несчастный случай», то такие вызовы мы чаще всего передаем на «103», – делится Алексей Кощук.

Если вызов неотложный, то позвонившего переключат на телефон врачей консультантов. Они с помощью дополнительных вопросов определят, нужно ли ехать машине «неотложки» по вызову или же больной может обратиться к своему семейному врачу в привычном порядке.

Как вызвать «неотложку»?

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Также одесситы могут звонить непосредственно на телефон своего семейного врача или на телефон Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП).

Внимание! Помощь специалисты муниципальной «неотложки» предоставляют бесплатно. Машина службы должна прибыть к больному не более чем через 2 часа после вызова, однако в Центре уверяют, что это время уже сократили до часа.

Как работают врачи?

В распоряжении «неотложки» сейчас находится 18 автомобилей, из них один работает круглосуточно. С середины февраля на круглосуточный режим перейдут уже три автомобиля.

На каждую машину полагается «умный» дефибриллятор, набор медикаментов и перевязочных материалов для оказания первой помощи, аппараты для измерения давления, пульса, содержания кислорода в крови, глюкометры и многое другое. Даже есть похожее на шприц устройство, которое позволяет неподготовленному человеку сделать интубацию трахеи пострадавшему.

Сейчас в «Центр неотложной медицинской помощи Одесского горсовета» закупили два современных больших автомобиля для транспортировки не ходячих больных. Они начнут работать в ближайшее время.

На специальном экране работники колл-центра видят, где в данный момент находятся машины службы, а на своих компьютерах могут изучить подробную статистику перемещений. Машины «неотложки», которые работают в ночное время оснащены полноценными синими световыми сигналами и сиренами.

По словам медицинского директора Центра, правовой статус неотложной медицинской помощи позволяет машинам иметь такие спецсигналы и приоритет в движении.

Кто и как часто вызывает «неотложку»?

Всего с момента запуска проекта осуществлено свыше 15 тысяч выездов автомобилей муниципальной неотложной помощи на дом к пациентам, из них 20% составили выезды к детям, а 80% — ко взрослым пациентам.

– Хочу отметить, педиатрия в нашем городе поставлена очень четко и вызовы для детей не так распространены, что нас радует. Чаще всего звонят представители старшего поколения с такими проблемами, как гипертония, сильные головные боли, бессонница. Не обходят нас стороной и звонки одиноких стариков, которым не с кем пообщаться. Мы относимся к этому с пониманием, однако просим людей вызывать «неотложку», когда действительно требуется наша помощь, – подчеркнул Алексей Кощук.

По статистике Центра, машины чаще вызывают в спальные районы города, наверное, потому что там живет больше людей.

В последнее время городская «неотложка» отправляется на порядка 2 тысяч выездов ежемесячно. Для этого в круглосуточном режиме в центре работают 4 диспетчера и 2 врача-консультанта.

Говоря о планах на будущее, медицинский директор Алексей Кощук рассказывает о внедрении машин с узкими профильными специалистами, например кардиохирургами или инфекционистами, которые ранее были у «скорой помощи». Пока это перспективы, которые будут зависеть от финансирования. На данном этапе ведомство с нетерпением ждет переезда.

Фото: редакция “ОЖ”

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