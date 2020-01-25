В одесском детсаду появилась новая “экспериментальная” площадка для малышей: как она выглядит (фото)

На днях городской глава проинспектировал новую «экспериментальную» площадку на территории Одесского детского сада №147, что на улице Краснова. Наш корреспондент решил наведаться в дошкольное учебное учреждение и своими глазами увидеть, что полезного для детей есть в открывшемся игровом пространстве.

Площадка во дворе детского сада №147 по адресу: улица Краснова, 9Б выполнена в виде мини-городка.

Там есть свой пляж, дороги с автомобилями и железнодорожные пути, знаки и разметка. Детям объясняют в игровой форме правила дорожного движения, учат ухаживать за растениями и выступать на «трибуне». Также площадка оснащена снарядами для физического развития малышей.

По словам мэра Геннадия Труханова, во время строительства игрового пространства были учтены особенности территории дошкольного образовательного учреждения. Ее главная функция в том, чтобы дети занимательно проводили время, развивались физически и творчески.

К сожалению, увидеть все эти новшества в действии нам пока не удалось. Когда туда приехал наш корреспондент, площадка пустовала. Возможно, развлечений и физически-творческого развития в тот день не было в программе.

К слову, площадка построена за деньги городского бюджета. По информации на сайте государственных закупок Prozorro, она обошлась городу в 1 миллион 278 тысяч гривен. Пока детский сад №147 – единственный в городе, на территории которого есть такое игровое пространство. В дальнейшем чиновники планируют такие и подобные площадки обустроить в других дошкольных учреждениях.

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