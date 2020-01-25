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Новости Одессы и Одесской области

Решением суда в Одессе остановили строительство высоток в Аркадии

Решением суда в Одессе остановили строительство высоток в Аркадии

Суд удовлетворил иск активиста Олега Михайлика, который потребовал остановить строительные работы на Трассе здоровья.

Об этом Олег Михайлик написала на его странице в Facebook.

Согласно документам, предоставленным активистом, там под видом берегоукрепительных работ возводят комплекс высотных сооружений, примерно в 8 или 9 этажей. В ДАБИ подрядчику несколько раз отказывали в получении разрешительных бумаг, однако, несмотря на это, стройка продолжалась.

При этом строители уничтожили часть склона, что может привести к оползневым процессам и угрожать безопасности жителей Гагаринского плато.

Однако суд запретил ООО «Жемчужина» проводить в Аркадии дальнейшие подготовительные и строительные работы.

“В Украине появились первые зачатки Закона и Справедливости? – написал Олег Михайлик в Facebook. –  Не верится, но в Одессе судьи начали становиться, хоть и редко, но на сторону Закона, Одессы и ее горожан, а не беспредельной строительной мафии.Строительство домов в Аркадии на Трассе Здоровья под прикрытием берегоукрепительных работ по заказу Одесского горсовета должно быть остановлено согласно постановлению Админсуда.Идем вперед…Подробности будут позже”.

Фото: Олег Михайлик, Facebook

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