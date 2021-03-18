Одесса всегда страдала от холерных и чумных эпидемий. А в XX веке чума посещала наш город трижды. Самой серьезной угроза была в 1902 и 1910 годах, но к концу 1910 года чумные заболевания в Одессе прекратились. Однако радость одесситов была преждевременной — уже весной 1911 года в городе снова появились чумные больные.

Заболевание начало распространяться от центра города, а вовсе не из порта, как считалось обычно. 18 марта в газетах появились сообщения о том, что в городе обнаружено «новое подозрительное по чуме заболевание». Правда, умерших от чумы в тот раз было немного, а сама эпидемия сравнительно быстро закончилась.

При малейшем подозрении на чуму больных эвакуировали, а в их дома тут же направляли медицинский персонал. Там проводили дезинфекцию, а также вскрывали полы, под которыми часто обнаруживали гнезда крыс. Также стали истреблять кошек, а трупы животных отправляли на бактериологическое исследование.

Жертв всех чумных эпидемий в Одессе хоронили на трех кладбищах. Первое, самое известное и самое большое, находилось на современной улице Водопроводной, за старым христианским кладбищем — это гора Чумка.

Другое место захоронения жертв чумы находилось на территории Первого христианского кладбища, которое в советские времена было превращено в парк и зоопарк. Также для погребения использовали кладбище Карантина, которое располагается на территории нынешнего парка Шевченко, в начале Аллеи Славы.

Справка «Одесской жизни»

В 2016 году ученые, исследуя останки жертв чумных эпидемий средневековья, пришли к выводу, что все эти эпидемии были вызваны одной и той же агрессивной разновидностью чумной палочки. Интрига в том, что ученые считали штамм чумы, который когда-то выкосил половину Европы, давно исчезнувшим, однако, как оказалось, он существует и поныне.

Источники: grad.ua, odessahistory.net.

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