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Одесский зоопарк приглашает на праздник в честь Дня земли

Одесский зоопарк приглашает на праздник в честь Дня земли

В субботу, 20 марта, Одесский зоопарк приглашает всех желающих на праздник в честь экологического мероприятия День земли.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как говорится в сообщении зоопарка в Facebook, это праздник, который напоминает каждому о том, как важно беречь нашу планету.

«Гостей праздника ждут веселые игры, познавательные викторины, подвижные конкурсы и многое другое. А самые любознательные могут принять участие в мастер-классе по высадке зеленых растений», – рассказали в зоопарке.

А в конце развлекательной программы организаторы приглашают всех желающих понаблюдать за показательным кормлением экзотических животных и узнать интересные факты о мире дикой природы.

Праздник под названием День Земли, учрежденный Организацией объединенных наций, отмечают 20 марта многие страны. Он приурочен ко Дню весеннего равноденствия и, вопреки распространенному мнению, посвящен не столько проблемам экологии, сколько вопросам мира во всем мире.

20 березня – день Землі. Це свято, яке нагадує кожному про те, як важливо берегти нашу планету і дбайливо ставитися до…

Опубликовано КУ “Одесский Зоопарк” Вторник, 16 марта 2021 г.

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