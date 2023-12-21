Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине у животных обнаружили смертельную болезнь

На Одесчине у животных обнаружили смертельную болезнь

Трупы тринадцати свиней обнаружили в Березовском районе, в лесополосе за пределами села Анно-Покровка. Все животные умерли от африканской чумы.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области.

Информация о вспышке болезни поступила в Березовскую районную государственную больницу ветеринарной медицины 19 декабря. В целях выяснения эпизоотической ситуации специалисты немедленно выехали на место.

За пределами села Анно-Покровка специалисты обнаружили 13 трупов свиней. Образцы тушек направили на экспертизу в Испытательный центр Одесской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Анализ подтвердил инфицирование африканской чумой свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) – смертельная болезнь свиней, которая поражает домашних и диких свиней. Болезнь не представляет угрозы для здоровья человека, но влияет на благополучие животных, вызывая серьезные производственные и экономические потери, что угрожает продовольственной безопасности во всем мире. На сегодняшний день данное заболевание не лечится. К тому же, учитывая сложную формулу возбудителя болезни, изготовление эффективной вакцины против него невозможно. Лечение АЧС запрещено законодательством Украины!

Все трупы свиней были уничтожены путем сожжения с последующим закапыванием, проведена дезинфекция.

Начаты мероприятия по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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