В Одессе задержали «вора в законе»

В Одессе полицейские задержали «вора в законе» по кличке «Мамука Хонский».

По данным управления Нацполиции в Одесской области, «Мамука Хонский» незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Статус «вора в законе» 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. В целом он провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.

Правоохранители задержали «вора в законе», «чтобы не допустить реализации преступных планов и распространение его преступного влияния на территории области».

Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы составили в отношении задержанного административный протокол за нарушение норм миграционного законодательства.

Задержанного поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении его за пределы государства с запретом въезда.

Напомним, в мае прошлого года в Одессе умер один из старейших украинских «воров в законе» Владимир Дрибный («Полтава»).

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области