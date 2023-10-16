Продукты подорожают: чем стоит запасаться уже сегодня

Курс доллара больше не сдерживают

Несмотря на низкие урожаи прошлого года и последствия разрушения Каховской ГЭС, по данным Национального банка Украины, предложение сельскохозяйственной продукции осталось достаточным для обеспечения внутренних потребностей. Инфляция оказалась тоже ниже прогнозируемой. До конца сентября цены сдерживали фиксированный курс гривны и стабильная ситуация в энергетике. Но с 3 октября Нацбанк перешел к «режиму управляемой гибкости», то есть теперь курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке, а не устанавливаться директивно.

Возможность покупать и продавать валюту будет по-прежнему зависеть от спроса и предложения. При этом в НБУ обещают не допустить ни резкого падения, ни резкого возрастания курса. Но, вероятней всего, режим управляемой гибкости отразится на стоимости товаров и услуг. А значит — и на кошельках одесситов.

Рост цен на основные продукты питания

Отпустив доллар, правительство к тому же сократило список социально значимых продуктов, цены на которые регулировались государством. Эти изменения внесены поправками к распоряжению «О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков». Из списка исключили сливочное масло, макароны, сахар. Это значит, что продавцы смогут устанавливать на них любую наценку.

По-прежнему правительство будет регулировать цены на:

муку пшеничную высшего качества,

молоко пастеризованное 2,5% жирности в пленочной упаковке,

хлебобулочные ржано-пшеничные изделия,

куриные яйца первой категории,

куриные тушки,

подсолнечное рафинированное масло.

Однако и эти продукты подорожают — наценку на них разрешили повысить с 5% до 10%. К тому же, по мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены вырастут из-за значительного повышения себестоимости практически всех продтоваров, подорожания энергоносителей и горючего.

Повышение цен начнется в октябре и продолжится до конца года.

Нехватка муки и повышение цен на хлеб

Цены на хлеб, по словам Олега Пендзина, также вырастут на 1-1,5% в этом октябре. Пекарям уже сейчас не хватает хорошей муки — на качество пшеницы повлияли слишком мягкая зима и дожди в период уборки урожая. Кроме того, аграрии использовали меньше пестицидов, так как цены на них значительно выросли. В результате качество зерна пострадало из-за вредителей.

Сегодня производители конкурируют за качественную муку, и это уже привело к росту ее цены на 5-7%. В дальнейшем конкуренция будет усиливаться, что отразится и на стоимости хлеба.

Как будет повышаться цена на яйца

В конце прошлого и начале этого года рекорд подорожания побили куриные яйца. Ценник на них вырос до 70-80 гривен за десяток.

Причины — уменьшение поголовья кур из-за военных действий и подорожание электроэнергии. Затем цена на яйца снизилась приблизительно до 42-46 гривен за десяток, но уже в октябре следует ожидать подорожания из-за сезонного уменьшения предложения.

Если энергетическая инфраструктура Украины вновь окажется под обстрелом, птицефабрики будут вынуждены использовать генераторы, а это более дорогой источник электроэнергии. Поэтому с наступлением холодов реальная цена за десяток яиц может составить 60-70 гривен.

Но есть и хорошие новости — поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается по сравнению с прошлым годом.

Мясо подорожает из-за зерна

Еще один продукт, подорожание которого прогнозируют, — это мясо. По данным Государственной службы статистики Украины, сегодня цены на свинину в среднем составляют 196,4 гривны за килограмм, на курятину — 90,37, говядину — 223,52 гривны за килограмм. К середине осени мясо подорожает приблизительно на 4-5% из-за роста цен на электроэнергию, топливо, а также зерновые и масличные культуры, которые составляют основу комбикорма для скота и птицы. В то же время на мясопродукты сохраняется высокий спрос.

Сахар тоже подорожает

Дефицита сахара в Украине в новом году, по прогнозам Олега Пендзина, быть не должно, а вот подорожание возможно. Производители среди причин называют повышение стоимости сырья на 30%, что связано с увеличением расходов на удобрения, средства защиты растений и логистику. В итоге, если сахар подорожает на 20%, как того ожидают производители, покупателям придется платить за килограмм 42 гривны.

Зависимость повышения цен от зернового коридора

Стоимость подсолнечного масла увеличится на 2-3%, считает экономист. Однако ситуация напрямую зависит от возобновления зернового коридора (он используется не только для транспортировки пшеницы). Дело в том, что, хотя производство растительного масла в Украине сократилось, на внутренний рынок поступает лишь около 7% от всего производимого в стране объема этого продукта. Остальное идет на экспорт. Поэтому если зерновая сделка не будет работать в том объеме, который необходим для стабильного экспорта продукции, цены на масло, вероятно, расти не будут.

Когда подорожают продукты для борщового набора

По мере приближения зимы начнут дорожать овощи. Пока еще цены невысокие — фермеры продают часть урожая, которую не планируют оставлять на хранение. Но наиболее качественные овощи в хранилища все же отправят. Их длительное хранение требует энергозатрат. И это может привести к росту цен на 10-15%. То есть если сегодня картофель можно купить по 15-20 гривен, то уже в начале декабря ценники будут стартовать с 17-23 гривен. Аналогично возрастут цены и на остальные овощи из борщового набора.

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Впрочем, убежден Олег Пендзин, сегодня делать какие-либо прогнозы очень трудно, так как боевые действия и «прилеты» по элеваторам могут существенно изменить ситуацию на рынке не в пользу потребителей.

Средние цены на продукты в сентябре 2023 года

Минфин озвучил следующие цифры:

гречка — 43,83 грн/кг

рис круглый — 81,14 грн/кг

молоко «Яготинское» 2,6% (900мл) — 38,57 грн

свинина (лопатка) — 191,32 грн/кг

скумбрия свежемороженая — 142,16 грн/кг

лук репчатый — 11,98 грн/кг

морковь — 10,57 грн/кг

свекла — 8,77 грн/кг

яйца куриные «Ясенсвит (10 шт.) — 48,72 грн

яблоки — 21,07 грн/кг



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