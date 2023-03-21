Проезд по трассе Одесса – Рени затруднен из-за двух аварий с фурами

Сегодня утром, во вторник, 21 марта 2023 года, движение по автодороге М-15 Одесса – Рени (на Бухарест) осложнено из-за двух дорожно-транспортных происшествий на разных участках трассы. Об этом информирует Служба автодорог в Одесской области.

Так, на 180-м километре, вблизи села Холмское, водитель фуры не справился с управлением, из-за чего грузовик перевернулся.

А на 210-м километре трассы, вблизи села Суворово, произошло столкновение двух большегрузов.

На месте обоих ДТП работают правоохранители, спасатели, медики и представители Автодора.

Водителей просят обратить внимание, что сейчас движение транспорта возле села Холмское, в направлении города Измаила, осуществляется в реверсивном режиме, а движение возле села Суворово, осуществляется одной полосой, частично обочиной.

Автодор просит водителей планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее на трассе Одесса – Рени, вблизи села Монаши, пошиб пешеход – его сбил автомобиль Fiat Doblo.