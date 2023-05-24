Новости Одессы и Одесской области

Транспортный коллапс возле Рени: предложение есть — решения нет

Транспортный коллапс возле Рени: предложение есть — решения нет

Порты Большой Одессы перерабатывают только треть тех объемов грузов, которые шли до широкомасштабной войны. Поэтому важную миссию выполняют порты на Дунае. Но южный регион Одесчины не был к этому готов: на автодорогах Придунавья вот уже больше года наблюдается транспортный коллапс.

На подъездах к Измаилу, Килие, Рени, к паромной переправе через Дунай Орловка – Исакча фуры с грузами стоят в километровых очередях. Стоят в основном на обочинах, которые во многих местах уже деформированы, продавлены. А это значит, что в скором времени начнет разрушаться и асфальтовое покрытие самой трассы Е-87 международного значения Одесса – Рени – Варна.

Большинство водителей, которые везут грузы в порты на Дунае, лишены каких бы то ни было благ цивилизации: им негде набрать воды, а до ветру ходят просто в поле. Вдоль дорог – кучи мусора, который ветер разносит по полям.

К этим проблемам в городе Рени добавилась еще одна: фуры, которые заезжают на  элеватор и в порт через его вторую проходную, разбили въезд в город. Этот участок городской дороги, примерно 700 метров, не был рассчитан на такое интенсивное движение большегрузного транспорта.  

На въезде в город Рени часто создаются пробки: если какая-то фура делает манёвр (поворачивает, заходит в порт или на стоянку), то без движения долгое время стоят, в том числе и кареты «скорой помощи».

Возможное решение проблемы

стоянка фур

Выход из этой ситуации есть – обустройство еще одного железнодорожного переезда на ветке, которая ведет в порт. 

Да, «Укрзалізниці» придется делать проект и строить переезд. Плюс к нему придется проложить участок дороги, примерно 40 метров. Затратно. Но это позволит перенаправить грузовой транспорт, следующий в порт, на другую существующую дорогу, а городскую отремонтировать и — на перспективу — разгрузить. 

По словам головы Ренийской громады Игоря Плехова, письмо с предложением оборудовать еще один железнодорожный переезд отправлено руководству «Укрзалізниці», но пока реакции нет.

— Единственное, о чем сейчас идет речь, это о строительстве объездной дороги вокруг села Орловка – чтобы большегрузный транспорт, который следует на паромную переправу через Дунай, не создавал аварийную обстановку в населенном пункте. Второй перспективный план, который обсуждается на уровне профильного министерства, – расширение автодороги вдоль порта Рени.

Кто и когда будет ремонтировать обочины, чтобы предотвратить разрушение трассы международного значения? Кто и когда построит достаточное количество площадок для большегрузного транспорта? Эти вопросы остаются без ответов. Пора обратить внимание соответствующих госструктур на эту проблему.

Возмущения водителей по поводу отсутствия элементарных бытовых условий – тоже глас вопиющего в пустыне.

— Фирмы, которые переваливают грузы в порту Рени, мало интересует, что вокруг делается, — констатирует Игорь Плехов. – У портовых операторов сейчас одна задача: «выжать» всё, что можно. Громада самостоятельно не в силах решить проблемы. Вывоз мусора, например, тоже стоит денег. Создать условия для водителей, я считаю, может только частный бизнес. 

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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