Вопросы земельных отношений: куда звонить?

Одесская «дискотека века», или танцы на крови Как-то, просматривая новости в Фейсбуке, я наткнулась на фото с раненой собакой пастуха, которая грызлась с волками, чтобы защитить стадо овец. В ожесточенном бою собака победила, но была сильно ранена. И лишь одна овца подошла поблагодарить своего защитника. Все остальные овцы просто делали вид, что ничего не замечают и радовались жизни. Эта фотография напомнила недавнюю ситуацию, которая очень меня задела. ПОДРОБНЕЕ

Проезд переселенцев в общественном транспорте может стать бесплатным? В Украине хотят ввести бесплатный проезд для внутренне перемещенных лиц во время военного положения. Соответствующий проект был зарегистрирован в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ