Вопросы земельных отношений: куда звонить?

За время действия военного положения законодательство, регулирующее земельные отношения в Украине, уже несколько раз менялось.
Поэтому с различными вопросами, касающимися земельных отношений, лучше обращаться к специалистам системы бесплатной правовой помощи по номеру 0-800-213-103.
На какие вопросы отвечают юристы?
- споры между соседями о границах земельных участков;
- вопросы пользования земельным участком (аренда, сервитут);
- оформление права собственности на земельный участок (пай);
- приватизация земельных участков во время военного положения;
- приобретение и отчуждение земельного участка (пая): договор купли-продажи, мены, дарения.