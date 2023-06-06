Россияне взорвали Каховскую ГЭС: началась срочная эвакуация людей (видео)

Сегодня, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Местами уровень воды выше деревьев. Людей просят срочно эвакуироваться.

Ночью, 6 июня, россияне взорвали находившуюся на оккупированной территории Каховскую ГЭС. По свидетельству местных жителей, волна достигала трех метров.

Глава Херсонской ОВА Прокудин объявил эвакуацию из-за подрыва Каховской ГЭС. По его словам, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Также руководитель МВА Мрочко сообщил об эвакуации автобусами жителей районов Херсона и поселков, где происходит затопление. Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге.

Подрыв дамбы чревато затоплением всего, что находится ниже по течению, в том числе Херсона. Среди пострадавших могут оказаться сотни тысяч человек.

Местные СМИ сообщают, что кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.