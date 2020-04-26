Подборка полезных идей: чем занять ребенка дома в карантин?

Мы собрали несколько интересных задумок, которые позволят разбавить ваш повседневный быт, а будни малыша сделать намного веселее.

Идея №1. Домашняя физкультура. Скачайте программы тренировок, примеры активных игр, устраивайте спортивные соревнования. Это станет полезной привычкой не только для здоровья, но и научит ребенка структурировать свое время.

Идея №2. Занимательное обучение. Начните вместе изучать иностранные языки. Чтобы малышу не было скучно, создайте для этого соответствующею атмосферу. К примеру, придумайте декорации офиса или зажгите свечи. А вот если вы работаете на дому, к делу можно привлечь и ребенка. Поиграйте с ним ролевую игру, дайте ему должность секретаря, помощника или директора.

Идея №3. Время с пользой. Познакомьте ребенка с миром искусства. Посетите онлайн театры, музеи, спектакли или экскурсии. Послушайте вместе музыку или аудио книги.

Идея №4. Увлекательные мастер-классы. Освободившееся время можно посвятить рукоделию и занимательным научным экспериментам. Например, вместе обновите старые вещи, изготовьте свечи, сделайте мыльные пузыри, займитесь лепкой.

Идея №5. Изучение мира. Изучайте вместе с ребенком космос и нашу планету. Придумайте интересные задания, которые помогут запомнить расположение стран и континентов, познакомиться с обычаями народов мира, узнать тайны морей и океанов. Например, представьте, что вы первооткрыватели и проследуйте за маршрутом персонажей из сказок или мультфильмов. Сделайте вместе макет Солнечной системы.

Идея №6. Домашние игры. Совсем необязательно ходить в театр, чтобы посмотреть любимую сказку. Ее можно разыграть дома, в семейном кругу, а главными героями могут стать мягкие игрушки. Поиграйте в пиратов и разбойников. Спрячьте клад и отправьтесь вместе на его поиски.

Идея №7. Домашняя работа и садоводство. Займитесь вместе с ребенком кулинарией или домашними делами. Также можно организовать оранжерею на подоконнике. Это отличный способ научить ребенка самостоятельности и ответственности.

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Фото: Англия

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