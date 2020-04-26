В одесском парке спасли раненого ястреба (фото)

Коммунальщики озеленяли парк им. Шевченко и наткнулись на уникальную находку.
Они нашли на аллее молодого ястреба.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба “Горзелентреста”.
Пернатый питомец лежал на асфальте. Когда озеленители подошли ближе, то увидели, что ястреб напуган и не может взлететь.
Коммунальщики решили отвезти его в зоопарк.
Птичку без особого труда поместили в коробку. Она не сопротивлялась, не кусалась и даже не пыталась убежать. Напротив – легко далась в руки.
Уже в зверинце ястреба осмотрел орнитолог. Оказалось, что у него сломано правое крыло.
В зоопарке птицу подлечат, а когда она окрепнет, выпустят на волю.
Фото: Горзелентрест, Facebook