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Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке спасли раненого ястреба (фото)

В одесском парке спасли раненого ястреба (фото)

Коммунальщики озеленяли парк им. Шевченко и наткнулись на уникальную находку.

Они нашли на аллее молодого ястреба.

Об этом сообщает в  Facebook пресс-служба “Горзелентреста”.

Пернатый питомец лежал на асфальте. Когда озеленители подошли ближе, то увидели, что ястреб напуган и не может взлететь.

Коммунальщики решили отвезти его в зоопарк.

Птичку без особого труда поместили в коробку. Она не сопротивлялась, не кусалась и даже не пыталась убежать. Напротив – легко далась в руки.

Уже в зверинце ястреба осмотрел орнитолог. Оказалось, что у него сломано правое крыло.

В зоопарке птицу подлечат, а когда она окрепнет, выпустят на волю.

Фото: Горзелентрест,  Facebook

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