Из первых уст: как одесситы проводят карантин с детьми?

Не знаете, чем занять ребенка дошкольного возраста на карантине? Тогда вам сюда. Одесские мамы дают советы и делятся личным опытом.

Анастасия, воспитывает пятилетнюю дочь:

Во время карантина мы с дочкой выходим на улицу один раз. Гуляем во дворе обычно 20-30 минут. Дома снимаем видео в тик-ток, пробуем мастер-классы, играем в кукольный театр из ложек, учим стишки и читаем сказки. Три раза в неделю у нас вечерний семейный просмотр мультфильма с попкорном. Для нас главное, с вечера запланировать день и четко следовать плану: отдельное время на занятия и игры, ну и плюс совместная готовка и уборка в виде игры с поощрениями.

Анна, воспитывает трехлетнего сына:

В период пандемии гуляем с сыном редко. Мы живем неподалеку от моря, поэтому можем выти на 20-30 минут, чтобы прогуляться у берега. А вот находясь дома читаем сказки, учим цифры и алфавит, смотрим познавательные мультфильмы, складываем домики из конструктора. Иногда ребенок мне помогает приготовить какое-то блюдо или что-то испечь. Выходит очень интересно и весело.

Ая, воспитывает трехлетнюю дочь:

Мы живем в частном доме, поэтому с прогулками на улице у нас все намного проще. Обычно гуляет один час. Однако за пределы собственного двора никуда не выходим. Дома мы играем в куклы, изучаем животных, строим что-то из конструктора, собираем пазлы, занимаемся лепкой, читаем книжки, учимся вместе готовить.

Александра, воспитывает трехлетнего сына:

На улице мы не гуляем. Хоть мы и живем в квартире, но на первом этаже у нас есть свой дворик, где мы гуляем. Купили туда песочницу и палатку. Вот палатка отличное решение, она у нас и дома, и во дворе, и на природу берем. Еще классное решение домашняя акробатическая стенка. Чтобы ребенок мог на ней заниматься и тратить свою энергию не выходя из дома.

Екатерина, воспитывает четырехлетнего сына:

Гулять выходим примерно на полчаса, 2-3 раза в неделю, в зависимости от погоды. В основном стараемся сидеть дома, читаем книги и играем в развивающиеся игры. К тому же, у нас добавился дневной сон, с чем раньше были проблемы.

Фото из личного архива спикеров

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