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Новости Одессы и Одесской области

На склонах в Одессе горела трава (видео)

На склонах в Одессе горела трава (видео)

Пожар случился в районе Дачи Ковалевского.

Там на склонах воспламенилась трава.

Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщает УСИ.

Огонь распространился на площади 500 кв. м.

На место оперативно выехали спасатели и локализовали пламя. Но потушить его сразу не получилось, так как местами возникали новые очаги возгорания.

Процесс усложнило то, что на склонах были припаркованы автомобили, это мешало ГСЧС добраться до места пожара. Очевидцы говорят, что случайные прохожие помогли сдвинуть авто, чтобы могла проехать пожарная машина.

Фото, видео: УСИ

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