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Новости Одессы и Одесской области

В нашем доме поселился удивительный сосед: в одесском дворе мужчина живет в трейлере

В нашем доме поселился удивительный сосед: в одесском дворе мужчина живет в трейлере

Жительница дома на Французском бульваре пожаловалась в Facebook на мужчину, который припарковал трейлер в их дворе и начал жить в прицепе. Он заявил, что будет парковаться там, где захочет, а двор – это не частная территория. В ситуации попытался разобраться корреспондент «Одесской жизни».

В июне во дворе по адресу Французский бульвар, 23/25 появился трейлер. В нем проживает мужчина, который не особо хорошо ладит с жильцами, засоряет двор, а уезжать не собирается.

«Он тогда сказал, что поживет тут летом и уедет. Но уже ведь середина осени», – сетует Лидия, проживающая в одной из квартир по этому адресу.

Чтобы казаться полезным, новый сосед обещал освещать двор и прогонять со двора бездомных и наркоманов. Но этого он не делал, разве что провел без разрешения электроэнергию из пристройки одной из жительниц двора. Но последняя, узнав об этом, отключила электропитание.

В свою очередь, Юлия Малова, ещё одна жительница двора, написала в Facebook о поведении мужчины: «Рядом с трейлером с каждым днём становится все больше дополнительных вещей (доски, коробки, какие-то тряпки и прочий мусор), что превращает наш двор в бомжатник. Справление нужды и сливных отходов жизнедеятельности также производится прямо во дворе. Про вывоз мусора и уборку территории, за которую мы платим, а он нет… тоже ясно, но больше всего беспокоит не это, а намерения этого мужчины. При попытках поговорить с ним, ведёт себя агрессивно…».

Помимо трейлера, у мужчины есть и велосипед

«Ещё тогда мы вызывали полицию, но они сказали, что трейлер – частная собственность, и они туда просто так не могут пройти. В позапрошлую субботу снова вызывали полицию, но они вообще не приехали. Он в тот же день снова пообещал уехать, сказал: «слава Богу, я не гражданин вашей страны, и через два дня уеду», – отметила она. Но трейлер все ещё стоит во дворе.

По словам жильцов дома, мужчину зовут Игорь. Ему около 40-50 лет, он житель Молдавии. А на одном из окошек трейлера есть бейдж охранника фестиваля «Сказочный город».

Бейдж охранника

Этот фестиваль посвящен развитию духа, открытию чакр и прочим эзотерическим учениям. Символика, связанная с этим, размещена на заднем стекле прицепа.

Но жильцы не могут найти общий язык с мужчиной. Они возмущены и встревожены фактом того, что во дворе, где гуляют их дети, стоит какой-то трейлер, в нем живет неизвестный им человек, а в самом трейлере без номерных знаков неизвестно что происходит.

Поэтому соответствующее заявление написано и уже передано в Шевченковское РОВД. Хотя приняли его «с трудом», что не внушает надежды на помощь со стороны правоохранителей. В ЖЭКе, говорят жильцы, тоже разводят руками. А сегодня они отправили заявление в прокуратуру Одесской области, чтобы разобраться в ситуации и установить личность «соседа».

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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