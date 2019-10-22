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Окрилені рожевою стрічкою: в Одесі відкрили тендітну виставку присвячену боротьбі з раком грудей

Окрилені рожевою стрічкою: в Одесі відкрили тендітну виставку присвячену боротьбі з раком грудей

Виставка “Окрилені рожевою стрічкою” демонструватиметься у фойє Одеського театру Музкомедії до 24 жовтня.

Учора, 21 жовтня, в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного презентували фотовиставку “Окрилені рожевою стрічкою”. Виставка у ніжних кольорах присвячена Всесвітньому тижню профілактики і боротьби з раком грудей.

Про це у Facebook повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Героїні представлених на виставці фотопортретів – десять жінок, які успішно подолали рак молочної залози.  Вони власним прикладом демонструють, наскільки важливо не боятися дізнаватись правду про своє здоров’я, регулярно стежити за ним і насолоджуватися життям в його красі та гармонії.

Авторка фотокартин – вінницька фотохудожниця Наталія Базилева. Вона придумала цей проект разом зі своєю подругою, лікаркою Катериною Андрушковою, яка перенесла рак молочної залози.

Окрилені рожевою стрічкою

Авторки картин – вінницька фотохудожниця Наталія Базилева та лікарка, яка й сама перенесла рак грудей, Катерина Андрушкова.

– Надія, відчай, любов, втрати, мужність, страх – ось про що ці фотографії. Сподіваємося, що після цієї виставки кожна жінка зробить реальні кроки для збереження здоров’я – буде відвідувати лікарів, проходити обстеження і зберігати своє життя на радість собі і своїм близьким, – зазначають автори.

Перед початком виставки одеситів проінформували про основні фактори ризику розвитку онкозахворювань грудей, важливість вчасного звернення до лікаря і проходження профілактичного скринінгу.

Фотопроєкт "Окрилені рожевою стрічкою"
Фотопроєкт "Окрилені рожевою стрічкою"
Фотопроєкт "Окрилені рожевою стрічкою"
Фотопроєкт "Окрилені рожевою стрічкою"
Фотопроєкт "Окрилені рожевою стрічкою"

Виставка “Окрилені рожевою стрічкою” демонструватиметься у фойє Одеського театру Музкомедії до 24 жовтня. Також фотопроект цього місяця представлений в Дніпрі, Рівно та Хмельницькому.

Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

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