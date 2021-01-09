9 января 1894 года в Москве на съезде естествоиспытателей и врачей одесский изобретатель Иосиф Тимченко продемонстрировал кинетоскоп собственной конструкции. В 1893 году механик Одесского университета Иосиф Тимченко создал механизм, который позволял менять кадры в киноаппарате. Это был первый скачковый механизм в истории кинотехники, который Тимченко назвал «улиткой». На его основе изобретатель построил киноаппарат, названный «кинетоскопом».

С помощью этого аппарата Тимченко снял на одесском ипподроме два коротеньких фильма – «Скачущий всадник» и «Копьеметатель», которые одесситы первыми увидели на общественных показах. В «Одесском листке» даже сообщалось: открылась «художественная выставка живых фотографий, приводимых в движение посредством электрической машины».

Кстати, презентация первых фильмов состоялась в Одессе еще за два года до того, как свое изобретение представили миру братья Люмьер.

В январе 1894 года в Москве проходил IX съезд русских естествоиспытателей и врачей, где Тимченко представил свое изобретение ученой публике. Однако депутаты, повосхищавшись «остроумным изобретением», выразили автору благодарность, и на этом дело закончилось.

Кроме того, Тимченко, в отличие от Люмьеров, свое изобретение не запатентовал. Сейчас киноаппарат Тимченко в качестве экспоната хранится в политехническом музее Москвы под табличкой: «Первый кинематограф для съемки, печатания и показа ленты».

Почти всю жизнь Иосиф Тимченко прожил в Одессе. Он работал на судоремонтном заводе, потом заведовал механическими мастерскими при Новороссийском университете. В списке его изобретений: электрические судовые часы, устройство для проверки манометров паровых котлов, микроинструменты для операций на глазах, пишущий ртутный барометр, аппаратура для грязелечебницы на Куяльнике. Также он принимал участие в разработке автоматической телефонной станции, идею которой купил знаменитый швед Эрикссон.

Источник: grad.ua; sneg5.com.

Фото: medium.com

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