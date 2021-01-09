Автор лучшего в мире нокаута бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по двум версиям во втором полулегком весе и обладатель титула “регулярного чемпиона” по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис заявил о готовности встретиться на ринге с украинцем, уроженцем Одесской области Василием Ломаченко.

Об этом Девис сказал в интервью EsNewsBoxing на YouTube.

“Лома недавно бросил мне вызов, он сделал это? Мы находимся на разных сторонах, у нас разные промоутеры, но если этот бой имеет смысл, то давайте его сделаем. Я хочу подраться со всеми этими парнями”, – сказал Дэвис, говоря о разных именитых боксерах, выступающих в легком весе.

О возможном бое с Ломаченко Девис высказался так: “Я его сломлю, а затем нокаутирую в поздних раундах”.

18 октября 2020 года Ломаченко проиграл американцу Теофилу Лопесу и лишился всех титулов в профессиональном боксе. А на следующий день перенес операцию в Лас-Вегасе.

Позднее Ломаченко заявил, что может вернуться на ринг уже весной.

Фото: BoxingScene