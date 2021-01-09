Новости Одессы и Одесской области

Автор лучшего в мире нокаута бросил вызов Ломаченко

Автор лучшего в мире нокаута бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по двум версиям во втором полулегком весе и обладатель титула “регулярного чемпиона” по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис заявил о готовности встретиться на ринге с украинцем, уроженцем Одесской области Василием Ломаченко.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом Девис сказал в интервью EsNewsBoxing на YouTube.

Лома недавно бросил мне вызов, он сделал это? Мы находимся на разных сторонах, у нас разные промоутеры, но если этот бой имеет смысл, то давайте его сделаем. Я хочу подраться со всеми этими парнями”, – сказал Дэвис, говоря о разных именитых боксерах, выступающих в легком весе.

О возможном бое с Ломаченко Девис высказался так: “Я его сломлю, а затем нокаутирую в поздних раундах”.

18 октября 2020 года Ломаченко проиграл американцу Теофилу Лопесу и лишился всех титулов в профессиональном боксе. А на следующий день перенес операцию в Лас-Вегасе.

Позднее Ломаченко заявил, что может вернуться на ринг уже весной.

Фото: BoxingScene

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить