Министерство социальной политики предлагает пожилым людям заключать контракт с государством в обмен на их квартиру, если старика покинули родные люди. Если человек не заботился о своем пожилом или недееспособном родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которые понесло государство на содержание дедушки или бабушки в доме престарелых.

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