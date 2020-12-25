25 декабря 1876 года в Одессе родился Луис Харви Шалиф, легендарный балетмейстер и хореограф. Он адаптировал для американцев русские танцевальные техники, а также издал множество учебников и книг с описанием народных танцев, пять из которых были переведены на разные языки мира.

В 9 лет Шалиф начал брать уроки балета у Томаша Нижинского, отца известного танцора Вацлава Нижинского, и уже в 1897 году стал балетмейстером городского театра Одессы. Здесь он проработал около семи лет. В 1904 году Луис эмигрировал в Нью-Йорк. Там его приняли в балет музыкального театра «Метрополитен-опера». Помимо этого, танцор давал уроки в некоторых частных школах.

Уже через год Шалиф открыл собственное танцевально-педагогическое училище, в котором обучал не только детей и начинающих танцоров, но и дипломированных преподавателей танцев. Учебное заведение Шалифа стало первым училищем в Америке, где могли повысить свою квалификацию учителя танцев. Кроме этого, он был признанным специалистом в спортивных танцах, а также выступал в роли главного хореографа исторических и народных танцев во время национальных праздников в Нью-Йорке.

Позже Луис Шалиф был избран вице-президентом Американского общества танцевальных инструкторов, преподавал в Американской ассоциации хореографов. Он имел такой авторитет, что американцы даже называли его «главным преподавателем танцев Нью-Йорка».

В 1945 году один из американских журналов о танцевальном искусстве писал, что Луис Шалиф популяризировал «работу у станка и использование пальцев ног, а также классической музыки при обучении танцам». Кроме того, журналисты признавали, что одессит находился «в первых рядах общественного движения, которое предоставило возможность заниматься балетом каждому ребенку Америки».

Умер Луис Шалиф в 1948 году в Нью-Йорке.

Источник: Википедия

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