Пенсии, зарплаты и социальные выплаты в 2024 году: что и на сколько повысят

Как вырастут пенсии с 1 января

Ранее мы писали о проекте бюджета, утвержденном в первом чтении еще в сентябре. Теперь закон принят окончательно. Как и предполагалось, прожиточный минимум для пенсионеров с 1 января вырастет с 2093 до 2361 гривны, то есть на 268 гривен. Следовательно, наименьшая пенсионная выплата вырастет также с 2093 до 2361 гривны. Максимальная пенсия при этом вырастет с 20930 до 23610 гривен. Хотя мы знаем, что существуют пенсии и выше этих размеров. Впрочем, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что в следующем году планируется снижение пенсий для чиновников, которые получают «астрономические пенсии». Правда, детали такого шага пока неизвестны.

Какие пенсии не будут повышать

Пока мы видим, что прежде всего вырастут самые маленькие пенсии и большие пенсии. При этом часть пенсионеров с 1 января вообще не почувствует никаких изменений. Покажем схематически, как это может быть.

Сегодня минимальная пенсионная выплата – 2093 гривны. Если человек не работает, то его пенсию подтягивают минимум до 2520 гривен. А если человеку исполнилось 65 лет, и он имеет полный стаж (30 лет у женщин и 35 лет у мужчин) и не работает, то пенсия подтягивается автоматически до 3120 гривен. То же самое касается лиц в возрасте от 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет – у мужчин.

Также в зависимости от возраста и стажа, минимальную пенсионную выплату подтягивают до 2760 или до 3 тысяч гривен. Все это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 24 февраля 2023 года №168. Следовательно, когда прожиточный минимум вместо 2093 станет 2361 гривны, то у указанных выше лиц ничего принципиально не изменится. Может немного измениться структура пенсии, ее составляющие, однако общий размер пенсионной выплаты останется на прежнем уровне, то есть те же 2520, 2760, 3000 или 3120 гривен.

Следовательно, повышение пенсии в 2024 году почувствуют прежде всего те, кто получает минимальную выплату (2093-2100 гривен). А это в основном лица, получающие не пенсию, а государственную социальную помощь, оформленную в органах соцзащиты. Таким лицам выплаты в течение 2023 года вообще не пересматривались.

Как изменятся социальные выплаты в 2024 году

Также от прожиточного минимума зависят некоторые другие виды минимальных пенсий и социальных выплат в 2024 году.

ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА-ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО. Минимальная пенсия по потере кормильца-военнослужащего не может быть меньше двух прожиточных минимумов. Сейчас это 4186 гривен, а будет 4722 гривны, то есть на 536 гривен больше.

ПЕНСИЯ ШАХТЕРАМ. Минимальная пенсия за вредный стаж у шахтеров с подземным стажем не менее 15 лет составляет три прожиточных минимума. Сейчас это 6279 гривен, а будет 7083 гривны, то есть на 804 гривны больше.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ. Ежемесячная минимальная пенсионная выплата для ветеранов войны с 1 января вырастет следующим образом:

у участников боевых действий – с 4395,30 до 4958,10 гривны (210% от прожиточного минимума);

у лиц с инвалидностью в результате войны III группы – с 7534,80 до 8499,60 гривны (360% от прожиточного минимума);

у лиц с инвалидностью в результате войны II группы – с 10988,25 до 12395,25 гривны (525% от прожиточного минимума);

у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – с 13604,50 до 15346,50 гривны (650% от прожиточного минимума).

Эти минимальные размеры для ветеранов в течение года тоже не пересматривались. Общий размер пенсии со всеми надбавками у указанных категорий лиц не может быть меньше указанных сумм.

Традиционно от прожиточного минимума зависит ряд надбавок. Тем самым ветеранам к основной пенсии доплачивают надбавки в размере от 10 до 50 процентов прожиточного минимума в зависимости от статуса (но в пределах указанных выше сумм). Также в размере от 20 до 40 процентов прожиточного минимума устанавливается пенсия за особые заслуги перед Украиной, а дополнительная пенсия за особые заслуги перед Родиной устанавливается в размере 70% прожиточного минимума.

ДОПЛАТА ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СТАЖ. Отдельная тема – доплата за сверхнормативный стаж. В некоторых случаях она также зависит от размера прожиточного минимума (но не у всех). За каждый год сверхнормативного стажа пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, но не более чем на 1% от минимальной пенсии, то есть от прожиточного минимума. Следовательно, сегодня максимальный размер доплаты за 1 год сверхнормативного стажа составляет 20,93 гривны, а составит 23,61 гривны. Здесь, очевидно, рост будет неощутимым. И это те примеры, где пенсии с нового года увеличатся у некоторых пенсионеров всего на несколько гривен.

НАДБАВКИ ПОЧЕТНЫМ ДОНОРАМ. Также от прожиточного минимума зависит размер надбавки к пенсии почетным донорам – 10%. Однако эти проценты берут не от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2093 гривны), а от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С 1 января такой прожиточный минимум вырастет с нынешних 2589 до 2920 гривен. Таким образом, размер надбавки вырастет на 33,10 гривны – с 258,90 до 292 гривен.

Как вырастут зарплаты в 2024 году

Кроме роста прожиточного минимума, бюджет на следующий год предусматривает и рост минимальной зарплаты, которая не пересматривалась с 2022 года. Сегодня ее размер составляет 6700 гривен. С 1 января следующего года она должна вырасти до 7100 гривен, а с 1 апреля – до 8 тысяч гривен.

От этого размера, среди прочего, зависит минимальная пенсия по возрасту для лиц, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный стаж. У таких лиц минимальная пенсия не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты. Сегодня такая пенсия составляет 2680 гривен – это 40% нынешней минимальной зарплаты. С 1 января она вырастет до 2840, а с 1 апреля – до 3200 гривен соответственно. Если вспомнить, что параллельно действует указанное выше постановление Кабинета Министров №168, то на практике многие такие пенсионеры также не ощутят существенного повышения, поскольку их пенсии и так подтягиваются как минимум до 3120 гривен.

А вот кому действительно может пригодиться такой перерасчет – это чернобыльцы. Часть ликвидаторов, получающих пенсию по инвалидности, имеют право на расчет пенсии с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной на начало года. Следовательно, повышение минимальной зарплаты с 1 января означает автоматический перерасчет таких пенсий.

Когда будет индексация пенсий в 2024 году

Мы остановились на двух основных параметрах, влияющих на пенсию и заложенных в бюджете на следующий год. Что касается индексации пенсии в 2024 году, то правительство должно принять дополнительное решение. Обычно такое постановление издается в феврале. Пока все, что анонсировали чиновники, остается на уровне обещаний. Есть только заявленные намерения и слухи без конкретных проектов. Поэтому о размере повышения с 1 марта писать пока нет смысла. Напомним, что индексацию пенсий с 1 марта нам пообещали железно. Да еще и заверили, что это будет сопровождаться изменением подхода в исчислении пенсий с учетом новой, балльной, системы. Средний размер пенсий при этом, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, должен вырасти до 6 тысяч гривен (сегодня это 5350 гривен).

Будет ли финансирование на пенсии и социальные выплаты

Впрочем, остается открытым вопрос финансирования. По уточненной информации, в следующем году стране нужно на все расходы 3,355 триллиона гривен. А заработать планируем всего 1,768 триллиона гривен. Из них планируется потратить на оборону почти все деньги – 1,693 триллиона гривен. Далее на функционирование страны нужно где-то найти еще 1,571 триллиона гривен – именно таков официальный дефицит принятого бюджета. И здесь все надежды только на международную помощь. Если западные партнеры не найдут этот дополнительный 41 миллиард долларов в следующем году, то не будет ни пенсий, ни зарплат бюджетникам, ни других социальных расходов.

Впрочем, заявления чиновников добавляют немного оптимизма. Вероятно, они рассчитывают на что-то и смогут выполнить свои обещания и осуществить индексацию пенсий, как и в этом году.