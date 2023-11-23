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Кто в Украине может получать пенсию и социальное пособие одновременно

Кто в Украине может получать пенсию и социальное пособие одновременно

Некоторые украинцы имеют право на получение пенсии и социальной помощи одновременно. Кого это касается, рассказали в Пенсионном фонде (ПФУ).

По данным ПФУ, право на двойные выплаты связано с определенными обстоятельствами в детстве. Так, лица с инвалидностью с детства имеют право, в частности, на пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.

Какие выплаты получают лица с инвалидностью с детства

Украинцы, которым установили наличие инвалидности до 18 лет, получают пособия в зависимости от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, которое в 2023 году составляет 2093 грн, таких размерах:

  • I группа – 100% от прожиточного минимума – 2093 грн;
  • II группа – 80% от прожиточного минимума – 1674,40 грн;
  • III группа – 60 от прожиточного минимума – 1255,80 грн.

Дети с инвалидностью младше 18 лет получают 70% от прожиточного минимума для лиц, в настоящее время это 1465,10 грн.

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Дополнительные выплаты для лиц с инвалидностью с детства

В то же время, поясняют в Пенсионном фонде, в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», люди с инвалидностью с детства, которым инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и которые получают государственную социальную помощь, также могут одновременно получать другие виды выплат, например, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пенсию в связи с утратой кормильца.

Пенсии и соцвыплаты: что изменится в 2024 году

Согласно принятому Госбюджету на 2024 год, с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии составит 2200 грн. Также планируется установить прожиточный минимум:

  • для трудоспособных лиц – 2700 грн;
  • для тех, кто потерял трудоспособность – 2300 грн;
  • для детей – 2200 грн.

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Фото zayava.info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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