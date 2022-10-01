Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать?

В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают со снижением пенсионного возраста тем, у кого есть вредный стаж. Чтобы определить право на льготную пенсию, нужно учесть множество нюансов. Один из них – аттестация рабочих мест. О чем должны знать работники вредных профессий?

О требованиях к стажу в переходный период

Во многих случаях недостаточно просто отработать определенное количество лет во вредных условиях. Если рабочее место не аттестовано, то работу по Списку №1 или №2 в льготный стаж могут не учесть.

Напомним, что работники, занятые полный рабочий день на подземных работах и на других работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, предусмотренными Списком №1, имеют право на пенсию после достижения 50 лет при стаже работы:

не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах;

не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работники, занятые на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда согласно Списку №2, могут уйти на пенсию после достижения 55 лет при стаже работы:

не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

не менее 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Если у человека неполный льготный стаж, но есть не менее половины от требуемого, то пенсионный возраст тоже немного снижается (пропорционально отработанному времени).

Также важно знать, что до 2015 года общего стажа требовалось меньше и сейчас продолжает действовать переходный период. Например, тем, кто собирается выйти на пенсию по Списку №1 до марта 2023 года нужно иметь хотя бы 24 года общего стажа мужчинам и 19 лет – женщинам. В период с апреля 2023 года по март 2024 года включительно будут требовать 24 года и 6 месяцев стажа у мужчин и 19 с половиной лет – у женщин. Далее уже полностью вступят в силу требования, описанные выше.

Если аттестация проводилась не вовремя

Что касается аттестации, то для назначения пенсии по Спискам №1 и №2 ее требуют только в том случае, если речь идет о периодах работы с 1 августа 1992 года. Льготный стаж, выработанный до указанной даты, засчитывается без аттестации. В данном случае мы опираемся на постановление Кабинета Министров №442 от 1 августа 1992 года (Постановление Кабинета Министров «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» №442 от 1 августа 1992 года с последними изменениями от 28.10.2016 г.).

Аттестация должна проводиться не реже, чем раз в пять лет. Если она проведена впервые, то ее действие распространяется и на пять предыдущих лет. Например, аттестация на предприятии проведена впервые в 1997 году. Это значит, что конкретная профессия будет считаться аттестованной на этом предприятии и за период с 1992-го по 1997 год, и на последующие пять лет. Если же, например, первая аттестация была проведена условно 1 января 1993 года, а следующая с опозданием – 1 января 1999 года, то один год (1998-й) выпадает и остается неаттестованным. Такой год в льготный стаж не зачтут. Зачтут пять лет с 1993-го по 1997 год включительно, а далее с 1999-го по 2003 год. Бывали случаи, когда человек твердо уверен в своем праве на льготную пенсию, добросовестно отработав во вредных условиях. А потом выясняется, что права на пенсию нет, так как аттестация рабочих мест на предприятии не проводилась или не аттестована конкретная профессия.

Кому аттестация не нужна?

Контроль качества проведения аттестации рабочих мест возлагается на Государственную службу Украины по вопросам труда. Это особенно важно в условиях военного положения. Сейчас многие предприятия простаивают, и далеко не все работодатели платят страховые взносы за своих работников. Из-за этого у людей теряется стаж как таковой. Конечно, есть предприятия, которые остаются на плаву и продолжают работать. Однако в таких условиях, возможно, не всем есть дело до своевременного проведения аттестации. Тогда обычный стаж будет идти, а несколько месяцев льготного могут выпасть.

Мы рассказали о пенсиях по возрасту на льготных условиях за работу по Спискам №1 и №2. Этот вид пенсии предусмотрен статьей 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Но есть еще такой вид пенсии, как пенсия независимо от возраста, что прописано в статье 14 указанного Закона (Правила назначения пенсий по возрасту на льготных условиях, определенные статьями 13 и 14 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», действуют с 1992 года. С октября 2017 года эти же нормы продублированы в статье 114 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Такая пенсия назначается шахтерам и металлургам, занятым на самых опасных участках работы, при наличии от 20 до 25 лет вредного стажа. Есть отдельный список этих профессий, и для назначения такого вида пенсии данные об аттестации рабочих мест не требуются.

Сказанное касается и части второй статьи 14, где говорится исключительно о тех, кто работал под землей: при наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет 6 месяцев у женщин пенсионный возраст снижается на 1 год за каждый полный год такой работы. Это правило немного отличается от того, что прописано в статье 13 (где речь идет о работе по Списку №1), и в этом случае аттестация тоже не требуется. То есть шахтер, который отработал менее 10 лет под землей, но ему отказывают в назначении пенсии по статье 13 из-за отсутствия аттестации, может требовать назначения досрочной пенсии по статье 14.

Как проверить свой стаж?

Проверить свой страховой стаж можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Только сначала нужно зарегистрироваться. Это можно сделать двумя способами.

Первый – при помощи регистрационного кода, который можно получить в территориальных управлениях ПФУ, написав соответствующее заявление.

Второй – при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Ее можно получить в налоговой или банковском учреждении.

Сергей Коробкин

Вы также можете узнать: