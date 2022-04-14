Сколько заплатят семьям погибших?

Существует три основных вида пенсии: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. В условиях военного времени все актуальней становится тема пенсии по потере кормильца для семей погибших и умерших. Особенно для семей военнослужащих. Кому ее назначают, в каком размере и по каким законам?

Если кормилец умер или пропал без вести

Пенсии в связи с потерей кормильца могут назначаться как по общим правилам – на основании Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV от 9 июля 2003 года*, так и по специальным нормам Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» №2262-XII от 9 апреля 1992 года. Остановимся более подробно именно на военных пенсиях. Тем более что в закон, которым регулируется пенсионное обеспечении военнослужащих и членов их семей, в марте было внесено сразу несколько изменений и дополнений.

Напомним, что пенсии по потере кормильца назначаются членам семей военнослужащих, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы. Сюда же относятся случаи, если кормилец умер позже, но от травм или болезней, случившихся во время службы. Также право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют члены семей тех военнослужащих, которые уже получали военную пенсию. Военнослужащие, которые в период боевых действий пропали без вести, приравниваются к погибшим на фронте.

Выплаты для жены, детей, родителей

Лица, имеющие право на пенсию по потере кормильца – это, прежде всего, дети умершего кормильца, нетрудоспособные родители и жена (муж) кормильца. Во всех случаях речь идет о нетрудоспособных родственниках, которые могли быть на иждивении у кормильца. В первую очередь — дети, которые не достигли 18 лет, или старше этого возраста, если они продолжают учиться, но не дольше, чем до 23 лет. А дети, которым установлена инвалидность до достижения 18 лет, имеют право получать пенсию по потере кормильца на весь период установления инвалидности независимо от возраста.

Нетрудоспособные родители или, например, жена кормильца – это лица, достигшие пенсионного возраста, или те, кому установлена группа инвалидности до достижения такого возраста. Такие нетрудоспособные лица, как правило, имеют право на свою собственную пенсию (по возрасту или по инвалидности). Если человек имеет одновременное право получать разные виды пенсий, то назначается только один вид пенсии — по его выбору.

Пенсия для сестер, братьев и внуков

Мало кто знает, что родители погибших военнослужащих имеют право на досрочную пенсию по возрасту: мужчины – при достижении 55 лет, женщины – при достижении 50 лет.

Кроме того, по нормам этого же Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» право на пенсию в связи с потерей кормильца могут иметь несовершеннолетние братья, сестры и внуки умершего, если у них нет трудоспособных родителей.

Такое же право есть у дедушки или бабушки умершего – при отсутствии лиц, которые обязаны содержать их по закону (то есть трудоспособных детей).

И напоследок, право получать пенсию по потере кормильца есть у жены (мужа) или одного из родителей, или у дедушки или бабушки, у брата или сестры независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и заняты уходом за детьми (или братьями, сестрами, внуками – в случае, описанном выше) умершего кормильца, до достижения ими 8 лет.

При назначении гражданской пенсии по потере кормильца (не военного) ее размер составляет 50% от пенсии умершего или от пенсии, которая могла бы быть ему назначена.

Студентам справки не нужны

Ранее для получения пенсии по потере кормильца после достижения 18 лет требовалась справка с места учебы. В условиях военного положения получить такую справку многие дети по объективным причинам не могут. В связи с этим правительство выработало решение, благодаря которому выплата пенсии таким детям будет продолжена при достижении совершеннолетия без предоставления соответствующей справки. Пенсионный фонд будет самостоятельно получать данные об учебе на дневной форме в 2022 году из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Повторный брак и особые заслуги

Есть еще несколько нюансов, о которых стоит сказать.

Отчим и мачеха имеют право на пенсию по потере кормильца наравне с отцом и матерью, при условии, что они содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 5 лет. В свою очередь пасынок и падчерица при условии, что они не получали алиментов от родных родителей, имеют право на пенсию по потере кормильца наравне с родными детьми умершего кормильца.

при условии, что они содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 5 лет. В свою очередь пасынок и падчерица при условии, что они не получали алиментов от родных родителей, имеют право на пенсию по потере кормильца наравне с родными детьми умершего кормильца. Пенсия по потере кормильца, назначенная одному из супругов, сохраняется и при повторном вступлении в брак (в отличие от льгот, которые вдова (вдовец) теряют в таких случаях.)

(в отличие от льгот, которые вдова (вдовец) теряют в таких случаях.) Если погибший военнослужащий был награжден посмертно государственной наградой, то члены его семьи имеют дополнительно право еще и на часть пенсии, предусмотренной Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

От чего зависит размер пенсии?

Если военнослужащий погиб при выполнении обязанностей воинской службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, пенсия по потере кормильца назначается в размере 70% его денежного обеспечения (заработной платы) на одного нетрудоспособного члена семьи. Если право на пенсию одновременно имеют двое и более членов семьи умершего, то пенсия назначается в размере 50% денежного обеспечения каждому.

Семьям военнослужащих, имеющих право на пенсию по этому Закону, которые умерли вследствие увечья, не связанного с военной службой, или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, пенсия по потере кормильца назначается в размере 30% денежного обеспечения умершего на каждого нетрудоспособного члена семьи.

При этом общий размер пенсии по потере кормильца в любом случае не может быть ниже двух прожиточных минимумов, установленных законом для лиц, утративших трудоспособность. На данный момент такой прожиточный минимум составляет 1934 гривни, то есть минимальная пенсия по потере кормильца в нашем случае составляет 3868 гривен.

Участников теробороны приравняли к ветеранам войны

Важно уточнить, что в свете последних событий и мартовских новшеств теперь действие Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» распространяется также на участников территориальной обороны, которые получили инвалидность, защищая Украину от российского агрессора. Соответственно, распространяются нормы этого Закона теперь и на членов семей участников территориальной обороны, погибших во время несения такой службы.

Что же касается членов семей погибших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, то тут действует Постановление Кабинета Министров «О дополнительной социальной защите отдельных категорий граждан» №674 от 3 августа 2020 года. Согласно этому документу, общий размер пенсии по потере кормильца устанавливается в размере не менее 7800 гривен на одного нетрудоспособного члена семьи. Если таких членов семьи больше, то общий размер пенсии должен быть не ниже 6100 гривен каждому. При этом действует ограничение: общая сумма выплаты на всех членов семьи не может превышать максимального размера пенсии. На сегодняшний день максимальный размер пенсии составляет 19 340 гривен. Возможно, теперь указанное постановление потребует доработки, ведь война в Украине давно вышла за пределы Донецкой и Луганской областей.

Разовые выплаты для семей погибших

Кроме ежемесячных выплат по потере кормильца, семья военнослужащего в случае его гибели имеет право на компенсацию. Такая разовая денежная помощь была предусмотрена и раньше. Например, Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрена выплата в размере 750 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На сегодня размер такой выплаты составляет 1 860 750 гривен (2481 грн. х 750).

В свою очередь, 28 февраля 2022 года Кабинет Министров принял Постановление «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» №168. Этим постановлением, в частности, предусмотрено дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен в месяц тем военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Там же говорится о том, что право на выплату в таком размере имеют и погибшие военнослужащие. Возможно, текст постановления составлен на скорую руку. Очевидно, речь идет о том, что недополученное вознаграждение таких военнослужащих впоследствии могут получить члены его семьи. Отдельно в указанном постановлении сказано о том, что семьям погибших выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными частями на всех получателей.

Указанные суммы, безусловно, могут стать хорошим подспорьем для семей военнослужащих. Хотя никакие деньги не смогут вернуть погибших. Отдельный вопрос заключается в том, как легко люди смогут оформить такие выплаты и что будет с финансированием данной инициативы.

Для детей срочников

Семьям военнослужащих срочной службы, в состав которых входят дети, которые потеряли обоих родителей (круглые сироты), пенсия по потере кормильца может быть рассчитана из общей суммы зарплат обоих родителей — по нормам, установленным Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Автор Сергей КОРОБКИН