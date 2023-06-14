«Донор Одесса»: как волонтеры сдают кровь и спасают жизнь украинцам

С первых дней войны одесские медики, волонтеры, местные жители и друзья города занимаются донорством крови. Так, в большом желании спасать жизнь, родился волонтерский проект «Донор Одесса». За более чем год работы проекта собрано более 2000 литров крови. Как это быть донором крови и ежедневно спасать жизнь, нам рассказала координатор проекта Елена Вельможко.
Помогать людям истинное счастье
— Елена, с первых дней войны вы занимаетесь проектом «Донор Одесса». Что вы чувствуете, когда каждый день, несмотря ни на что, продолжаете это дело?
— Сейчас, по моему мнению, каждый должен найти то дело, которое ускорит нашу победу. Я свою нашла. Когда иногда приходится часами искать доноров, и в конце концов нужное количество доноров набирается — чувствуется счастье, потому что человек, нуждающийся в крови, возвращается к жизни. Недавно проект «Донор Одесса» получил награду от Ассоциации городов Украины в конкурсе лучших примеров несокрушимости и содействия в общинах во время войны. Одесса отмечена в номинации «Сплоченность», потому что наш проект – это общее дело! Он реализуется полностью на волонтерских началах. Участие в нем принимают различные департаменты Одесского горсовета, волонтеры и журналисты, которые привлекают людей. Нас поддерживают одесские деятели культуры, помогавшие проводить фотовыставки и концерты в поддержку донорства. За время войны «Донор Одесса» вырос в крупный волонтерский проект, поддерживаемый многими людьми. Также у нас есть свой символ — это киска Соня. Ее для нас нарисовала известная одесская художница Юлия Подмогина. Соня помогает военным котикам, когда они получают ранения и нуждаются в переливании крови. А доноры в знак благодарности получают в подарок стикеры с этой замечательной кистью.
Как возник проект «Донор Одесса»
— Кто автор волонтерского проекта и как он работает?
— С первых дней войны медики понимали, что нужно создать банк крови всех групп на случай массовых поступлений пострадавших. Горздрав сразу начал активно приобщать доноров. Сначала в отделениях переливания возникли большие очереди, поэтому нужно было организовать процесс сдачи крови более рационально. Систему по привлечению доноров крови я обдумывала еще до войны. В первый день войны я написала в Фейсбуке пост, что в Одессе нужны доноры крови, а впоследствии был создан телеграмм-канал «Донор Одесса», который работает следующим образом:
- отделения переливания крови дают нам заявки в нуждах донорской крови;
- мы публикуем информацию, сколько доноров и с какой группой крови требуется;
- желающие заполняют регистрационную форму и оставляют свой телефон;
- волонтеры звонят донорам, проводят подготовительную беседу и регистрацию.
После того как мы набрали нужное количество доноров, регистрация закрывается.
Сейчас в день мы обычно вызываем от десяти до пятидесяти доноров. Все зависит от потребностей крови. Каждая донация — около 450 миллилитров крови, за время работы проекта таких донаций проведено более 4800 раз.
Донорство объединяет людей
— Поразило ли вас что-либо во время работы проекта?
— Мне очень приятно, что донорство крови раскрывает людей с новой стороны. Как-то на донацию записался человек, занимающий в Одессе очень высокий пост: просто заполнил гугл-форму и пришел с другими донорами в назначенное время. Нашим постоянным донором один из депутатов облсовета. Мужчины приходят сдать кровь вместе с женщинами или девушка со своим парнем. Для таких пар мы даже делали на 14 февраля фотопроект: известный одесский фотограф Борис Бухман снимал лавстор в отделении переливания крови. У меня есть знакомый, имея определенные опасения относительно состояния здоровья, уже трижды сдавал кровь — врач ему разрешил. Много трогательных историй, когда звонят люди, которым нельзя быть донором. Однажды к отделению переливания пришла пожилая женщина, ей было 74 года, и просила взять ее на донацию: «ибо идет война, и я хоть как-то хочу помочь нашим мальчикам». Отказывали со слезами на глазах. Многие доноры из числа переселенцев. Конечно, особенное — это видеть людей, спасенных благодаря донорской крови, и слышать от них искренние слова благодарности. Это дорогого стоит.
Наше мужество спасает жизнь
— Можно ли как-то разрушить психологический барьер тем, у кого есть страх к крови?
— Наши медики делают все, чтобы донация крови была комфортной. Если есть страх сдавать кровь, можно прийти с кем-нибудь из доноров и посмотреть, как это делают. С другой стороны, кресло для сдачи крови удобно и расположено так, что на медицинские манипуляции можно не смотреть. Сегодня потребность в донорской крови стабильно высока. И когда мы сдаем кровь для наших защитников – помогаем и себе. Поэтому я выражаю благодарность каждому донору и приглашаю всех желающих присоединиться к большому донорскому сообществу.
Как стать донором?
— Чем донорство крови полезно для человека?
Научные исследования говорят, что сдача донорской крови хотя бы раз в год снижает риск заболеваний сердца на 88%. У доноров реже встречается повышенный уровень холестерина, они реже страдают от тромбозов. Регулярное донорство помогает предотвратить онкозаболевание, обновляет кровеносную систему и является зарядом бодрости. В Украине существует звание Почетный донор крови, которое можно получить после сдачи 40 доз цельной крови или 60 доз плазмы. Оно дает право на доплаты к пенсии и другие льготы.
— Какая группа крови чаще всего нужна и какая бывает в дефиците?
Зачастую нужны доноры с группой крови I(+), II(+) или III(+). Люди с отрицательным резус-фактором, например группа IV(-), встречаются реже, но и доноров найти труднее.
— Кто может стать донором крови?
Человек в возрасте от 18 до 60 лет, иногда можно в 61-62 года, если состояние здоровья хорошее. Нельзя сдавать кровь людям с сахарным диабетом, онкоболезнями, миопией свыше -6, почечной недостаточностью, активным туберкулезом, псориазом, экземой, эпилепсией, психическими расстройствами, после трансплантации или удаления органов (исключение — удаление аппендикса или желчного пузыря). больным гепатитом В или С.
— Как подготовиться к процедуре донорства?
В преддверии сдачи крови следует выполнить следующие рекомендации:
- исключить из рациона жареную, копченую, жирную пищу, яйца, молочные продукты, бананы, орехи, снеки и чипсы, алкоголь не употреблять по меньшей мере за две суток перед донацией;
- при приеме сильных обезболивающих и препаратов аспирина сдача крови отсрочивается на 72 часа, прием гормонального лекарства, по согласию врача, надо прервать хотя бы в сутки;
- перед сдачей крови нужно хорошо выспаться, с утра съесть легкий завтрак, например, овсяную или гречневую кашу, выпить сладкий чай.
Тем кто курит, донором быть можно, но рекомендовано не курить полтора-два часа до донации и час после, потому что это влияет на сосуды.
Где в Одессе можно сдать кровь?
Для удобства можно подписаться на телеграмм-канал «Донор Одесса», там можно узнать, где нужна кровь вашей группы. Или обратиться в отделения переливания крови Одессы, график работы можно узнать по телефонам отделений:
- Городская больница №11. Улица Академика Воробьева, 5.
- Областная станция переливания крови. Бисквитный переулок, 4.
- Областная клиническая больница. Улица Академика Заболотного, 26
- Областная детская клиническая больница. Улица Академика Воробьева, 3.
- Областной клинический медицинский центр. Улица Судостроительная, 1.
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