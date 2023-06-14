«Донор Одесса»: как волонтеры сдают кровь и спасают жизнь украинцам

С первых дней войны одесские медики, волонтеры, местные жители и друзья города занимаются донорством крови. Так, в большом желании спасать жизнь, родился волонтерский проект «Донор Одесса». За более чем год работы проекта собрано более 2000 литров крови. Как это быть донором крови и ежедневно спасать жизнь, нам рассказала координатор проекта Елена Вельможко.

Помогать людям истинное счастье

— Елена, с первых дней войны вы занимаетесь проектом «Донор Одесса». Что вы чувствуете, когда каждый день, несмотря ни на что, продолжаете это дело?

— Сейчас, по моему мнению, каждый должен найти то дело, которое ускорит нашу победу. Я свою нашла. Когда иногда приходится часами искать доноров, и в конце концов нужное количество доноров набирается — чувствуется счастье, потому что человек, нуждающийся в крови, возвращается к жизни. Недавно проект «Донор Одесса» получил награду от Ассоциации городов Украины в конкурсе лучших примеров несокрушимости и содействия в общинах во время войны. Одесса отмечена в номинации «Сплоченность», потому что наш проект – это общее дело! Он реализуется полностью на волонтерских началах. Участие в нем принимают различные департаменты Одесского горсовета, волонтеры и журналисты, которые привлекают людей. Нас поддерживают одесские деятели культуры, помогавшие проводить фотовыставки и концерты в поддержку донорства. За время войны «Донор Одесса» вырос в крупный волонтерский проект, поддерживаемый многими людьми. Также у нас есть свой символ — это киска Соня. Ее для нас нарисовала известная одесская художница Юлия Подмогина. Соня помогает военным котикам, когда они получают ранения и нуждаются в переливании крови. А доноры в знак благодарности получают в подарок стикеры с этой замечательной кистью.

Как возник проект «Донор Одесса»

— Кто автор волонтерского проекта и как он работает?

— С первых дней войны медики понимали, что нужно создать банк крови всех групп на случай массовых поступлений пострадавших. Горздрав сразу начал активно приобщать доноров. Сначала в отделениях переливания возникли большие очереди, поэтому нужно было организовать процесс сдачи крови более рационально. Систему по привлечению доноров крови я обдумывала еще до войны. В первый день войны я написала в Фейсбуке пост, что в Одессе нужны доноры крови, а впоследствии был создан телеграмм-канал «Донор Одесса», который работает следующим образом:

отделения переливания крови дают нам заявки в нуждах донорской крови;

мы публикуем информацию, сколько доноров и с какой группой крови требуется;

желающие заполняют регистрационную форму и оставляют свой телефон;

волонтеры звонят донорам, проводят подготовительную беседу и регистрацию.

После того как мы набрали нужное количество доноров, регистрация закрывается.

Сейчас в день мы обычно вызываем от десяти до пятидесяти доноров. Все зависит от потребностей крови. Каждая донация — около 450 миллилитров крови, за время работы проекта таких донаций проведено более 4800 раз.

Донорство объединяет людей

— Поразило ли вас что-либо во время работы проекта?

— Мне очень приятно, что донорство крови раскрывает людей с новой стороны. Как-то на донацию записался человек, занимающий в Одессе очень высокий пост: просто заполнил гугл-форму и пришел с другими донорами в назначенное время. Нашим постоянным донором один из депутатов облсовета. Мужчины приходят сдать кровь вместе с женщинами или девушка со своим парнем. Для таких пар мы даже делали на 14 февраля фотопроект: известный одесский фотограф Борис Бухман снимал лавстор в отделении переливания крови. У меня есть знакомый, имея определенные опасения относительно состояния здоровья, уже трижды сдавал кровь — врач ему разрешил. Много трогательных историй, когда звонят люди, которым нельзя быть донором. Однажды к отделению переливания пришла пожилая женщина, ей было 74 года, и просила взять ее на донацию: «ибо идет война, и я хоть как-то хочу помочь нашим мальчикам». Отказывали со слезами на глазах. Многие доноры из числа переселенцев. Конечно, особенное — это видеть людей, спасенных благодаря донорской крови, и слышать от них искренние слова благодарности. Это дорогого стоит.

Наше мужество спасает жизнь

— Можно ли как-то разрушить психологический барьер тем, у кого есть страх к крови?

— Наши медики делают все, чтобы донация крови была комфортной. Если есть страх сдавать кровь, можно прийти с кем-нибудь из доноров и посмотреть, как это делают. С другой стороны, кресло для сдачи крови удобно и расположено так, что на медицинские манипуляции можно не смотреть. Сегодня потребность в донорской крови стабильно высока. И когда мы сдаем кровь для наших защитников – помогаем и себе. Поэтому я выражаю благодарность каждому донору и приглашаю всех желающих присоединиться к большому донорскому сообществу.

Как стать донором?

— Чем донорство крови полезно для человека?

Научные исследования говорят, что сдача донорской крови хотя бы раз в год снижает риск заболеваний сердца на 88%. У доноров реже встречается повышенный уровень холестерина, они реже страдают от тромбозов. Регулярное донорство помогает предотвратить онкозаболевание, обновляет кровеносную систему и является зарядом бодрости. В Украине существует звание Почетный донор крови, которое можно получить после сдачи 40 доз цельной крови или 60 доз плазмы. Оно дает право на доплаты к пенсии и другие льготы.

— Какая группа крови чаще всего нужна и какая бывает в дефиците?

Зачастую нужны доноры с группой крови I(+), II(+) или III(+). Люди с отрицательным резус-фактором, например группа IV(-), встречаются реже, но и доноров найти труднее.

— Кто может стать донором крови?

Человек в возрасте от 18 до 60 лет, иногда можно в 61-62 года, если состояние здоровья хорошее. Нельзя сдавать кровь людям с сахарным диабетом, онкоболезнями, миопией свыше -6, почечной недостаточностью, активным туберкулезом, псориазом, экземой, эпилепсией, психическими расстройствами, после трансплантации или удаления органов (исключение — удаление аппендикса или желчного пузыря). больным гепатитом В или С.

— Как подготовиться к процедуре донорства?

В преддверии сдачи крови следует выполнить следующие рекомендации:

исключить из рациона жареную, копченую, жирную пищу, яйца, молочные продукты, бананы, орехи, снеки и чипсы, алкоголь не употреблять по меньшей мере за две суток перед донацией;

при приеме сильных обезболивающих и препаратов аспирина сдача крови отсрочивается на 72 часа, прием гормонального лекарства, по согласию врача, надо прервать хотя бы в сутки;

перед сдачей крови нужно хорошо выспаться, с утра съесть легкий завтрак, например, овсяную или гречневую кашу, выпить сладкий чай.

Тем кто курит, донором быть можно, но рекомендовано не курить полтора-два часа до донации и час после, потому что это влияет на сосуды.

Где в Одессе можно сдать кровь?

Для удобства можно подписаться на телеграмм-канал «Донор Одесса», там можно узнать, где нужна кровь вашей группы. Или обратиться в отделения переливания крови Одессы, график работы можно узнать по телефонам отделений:

Городская больница №11. Улица Академика Воробьева, 5.

Областная станция переливания крови. Бисквитный переулок, 4.

Областная клиническая больница. Улица Академика Заболотного, 26

Областная детская клиническая больница. Улица Академика Воробьева, 3.

Областной клинический медицинский центр. Улица Судостроительная, 1.

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