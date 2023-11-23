Пенсії, зарплати та соціальні виплати у 2024 році: що і на скільки підвищать

Як зростуть пенсії з 1 січня

Раніше ми писали про проєкт бюджету, затверджений у першому читанні ще у вересні. Тепер закон ухвалено остаточно. Як і передбачалося, прожитковий мінімум для пенсіонерів з 1 січня зросте з 2093 до 2361 гривні, тобто на 268 гривень. Отже, найменша пенсійна виплата зросте також з 2093 до 2361 гривні. Максимальна пенсія при цьому зросте з 20930 до 23610 гривень. Хоча ми знаємо, що існують пенсії й вищі за ці розміри. Утім, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що наступного року планується зниження пенсій для чиновників, які отримують «астрономічні пенсії». Щоправда, деталі такого кроку поки що невідомі.

Які пенсії не підвищуватимуть

Поки що ми бачимо, що насамперед зростуть найменші пенсії та великі пенсії. При цьому частина пенсіонерів з 1 січня взагалі не відчує жодних змін. Покажемо схематично, як це може бути.

Сьогодні мінімальна пенсійна виплата — 2093 гривні. Якщо людина не працює, то її пенсію підтягують мінімум до 2520 гривень. А якщо людині виповнилося 65 років, і вона має повний стаж (30 років у жінок і 35 років у чоловіків) і не працює, то пенсія підтягується автоматично до 3120 гривень. Те ж саме стосується осіб віком від 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років — у чоловіків.

Також залежно від віку та стажу, мінімальну пенсійну виплату підтягують до 2760 або до 3 тисяч гривень. Усе це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2023 року №168. Отже, коли прожитковий мінімум замість 2093 стане 2361 гривні, то у зазначених вище осіб нічого принципово не зміниться. Може дещо змінитися структура пенсії, її складові, однак загальний розмір пенсійної виплати залишиться на попередньому рівні, тобто ті самі 2520, 2760, 3000 чи 3120 гривень.

Отже, підвищення пенсії у 2024 році відчують насамперед ті, хто отримує мінімальну виплату (2093-2100 гривень). А це здебільшого особи, які отримують не пенсію, а державну соціальну допомогу, оформлену в органах соцзахисту. Таким особам виплати протягом 2023 року взагалі не переглядалися.

Як зміняться соціальні виплати у 2024 році

Також від прожиткового мінімуму залежать деякі інші види мінімальних пенсій і соціальних виплат у 2024 році.

ПЕНСІЯ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ. Мінімальна пенсія по втраті годувальника-військовослужбовця не може бути меншою за два прожиткові мінімуми. Зараз це 4186 гривень, а буде 4722 гривні, тобто на 536 гривень більше.

ПЕНСІЯ ШАХТАРЯМ. Мінімальна пенсія за шкідливий стаж у шахтарів із підземним стажем не менше ніж 15 років становить три прожиткові мінімуми. Зараз це 6279 гривень, а буде 7083 гривні, тобто на 804 гривні більше.

ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ. Щомісячна мінімальна пенсійна виплата для ветеранів війни з 1 січня зросте таким чином:

в учасників бойових дій — з 4395,30 до 4958,10 гривні (210% від прожиткового мінімуму);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи — з 7534,80 до 8499,60 гривні (360% від прожиткового мінімуму);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи — з 10988,25 до 12395,25 гривні (525% від прожиткового мінімуму);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи — з 13604,50 до 15346,50 гривні (650% від прожиткового мінімуму).

Ці мінімальні розміри для ветеранів протягом року теж не переглядалися. Загальний розмір пенсії з усіма надбавками у зазначених категорій осіб не може бути меншим за вказані суми.

Традиційно від прожиткового мінімуму залежить низка надбавок. Тим самим ветеранам до основної пенсії доплачують надбавки в розмірі від 10 до 50 відсотків прожиткового мінімуму залежно від статусу (але в межах зазначених вище сум). Також у розмірі від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною, а додаткова пенсія за особливі заслуги перед Батьківщиною встановлюється в розмірі 70% прожиткового мінімуму.

ДОПЛАТА ЗА ПОНАДНОРМОВИЙ СТАЖ. Окрема тема — доплата за понаднормовий стаж. У деяких випадках вона також залежить від розміру прожиткового мінімуму (але не у всіх). За кожен рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від мінімальної пенсії, тобто від прожиткового мінімуму. Отже, сьогодні максимальний розмір доплати за 1 рік понаднормового стажу становить 20,93 гривні, а становитиме 23,61 гривні. Тут, очевидно, зростання буде невідчутним. І це ті приклади, де пенсії з нового року збільшаться у деяких пенсіонерів лише на кілька гривень.

НАДБАВКИ ПОЧЕСНИМ ДОНОРАМ. Також від прожиткового мінімуму залежить розмір надбавки до пенсії почесним донорам — 10%. Однак ці відсотки беруть не від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2093 гривні), а від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. З 1 січня такий прожитковий мінімум зросте з нинішніх 2589 до 2920 гривень. Таким чином, розмір надбавки зросте на 33,10 гривні — з 258,90 до 292 гривень.

Як зростуть зарплати у 2024 році

Крім зростання прожиткового мінімуму, бюджет на наступний рік передбачає і зростання мінімальної зарплати, яка не переглядалася з 2022 року. Сьогодні її розмір становить 6700 гривень. З 1 січня наступного року вона має зрости до 7100 гривень, а з 1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Від цього розміру, серед іншого, залежить мінімальна пенсія за віком для осіб, які досягли 65-річного віку і мають повний стаж. У таких осіб мінімальна пенсія не може бути нижчою за 40% від мінімальної зарплати. Сьогодні така пенсія становить 2680 гривень — це 40% нинішньої мінімальної зарплати. З 1 січня вона зросте до 2840, а з 1 квітня — до 3200 гривень відповідно. Якщо згадати, що паралельно діє зазначена вище постанова Кабінету Міністрів №168, то на практиці чимало таких пенсіонерів також не відчують істотного підвищення, оскільки їхні пенсії і так підтягуються щонайменше до 3120 гривень.

А ось кому дійсно може стати в нагоді такий перерахунок — це чорнобильці. Частина ліквідаторів, які отримують пенсію по інвалідності, мають право на розрахунок пенсії з урахуванням п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої на початок року. Отже, підвищення мінімальної зарплати з 1 січня означає автоматичний перерахунок таких пенсій.

Коли буде індексація пенсій у 2024 році

Ми зупинилися на двох основних параметрах, що впливають на пенсію і закладені в бюджеті на наступний рік. Що стосується індексації пенсії у 2024 році, то уряд має ухвалити додаткове рішення. Зазвичай таку постанову видають у лютому. Поки що все, що анонсували чиновники, залишається на рівні обіцянок. Є тільки заявлені наміри та чутки без конкретних проєктів. Тому про розмір підвищення з 1 березня писати поки що немає сенсу. Нагадаємо, що індексацію пенсій з 1 березня нам пообіцяли залізно. Та ще й запевнили, що це супроводжуватиметься зміною підходу в обчисленні пенсій з урахуванням нової, бальної, системи. Середній розмір пенсій при цьому, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, має зрости до 6 тисяч гривень (сьогодні це 5350 гривень).

Чи буде фінансування на пенсії та соціальні виплати

Утім, залишається відкритим питання фінансування. За уточненою інформацією, наступного року країні потрібно на всі видатки 3,355 трильйона гривень. А заробити плануємо лише 1,768 трильйона гривень. З них планується витратити на оборону майже всі гроші — 1,693 трильйона гривень. Далі на функціонування країни потрібно десь знайти ще 1,571 трильйона гривень — саме такий офіційний дефіцит ухваленого бюджету. І тут усі надії тільки на міжнародну допомогу. Якщо західні партнери не знайдуть цей додатковий 41 мільярд доларів наступного року, то не буде ні пенсій, ні зарплат бюджетникам, ні інших соціальних видатків.

Утім, заяви урядовців додають трохи оптимізму. Ймовірно, вони розраховують на щось і зможуть виконати свої обіцянки та здійснити індексацію пенсій, як і цього року.