Отчего возникает рассеянный склероз: диагностика и лечение

Раньше рассеянный склероз считался довольно редким заболеванием, но в последнее время диагностировать его стали чаще. Медики связывают это не столько с реальным ростом заболеваемости, сколько с улучшением уровня диагностики. Отчего возникает этот недуг и как с ним бороться, рассказала врач-невропатолог высшей категории Оксана Щитник.

Что происходит в организме?

Рассеянный склероз – это хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором поражаются волокна головного и спинного мозга. Из-за сбоя в работе иммунитета происходят разрушение здоровой нервной ткани и замена ее на рубцовую, причем этот процесс необратим. Образовавшиеся «рубцы» (бляшки) затрудняют передачу импульсов – «приказов» от мозга к органам и частям тела, что и вызывает различные нарушения в организме. А слово «рассеянный» в данном случае обозначает «множественный» – так как болезнь одновременно поражает разные зоны нервной системы.

Факторы риска

Доказано, что причиной развития рассеянного склероза становится нарушение работы иммунной системы. Но почему «ломается» иммунитет, так до конца и не выяснено. Наиболее вероятными факторами риска считаются генетическая предрасположенность, перенесенные инфекционные и вирусные заболевания, травмы спины и головы, сильные и частые стрессы, патологии щитовидной железы, сахарный диабет 1-го типа, воспаление кишечника.

Дать толчок болезни могут и воздействие на организм неблагоприятных экологических условий, радиации или токсинов, особенности рациона (злоупотребление животными жирами и белками, солью), курение, чрезмерные умственные и физические нагрузки. Считается, что рассеянный склероз возникает при сочетании нескольких факторов риска – как внутренних, так и внешних.

Тревожные симптомы

Симптомы болезни зависят от участка повреждения нервных волокон и вначале могут быть выражены неярко. Это упадок сил, быстрая утомляемость, частые головокружения, шаткость походки, снижение остроты зрения или двоение в глазах. Для начальной стадии рассеянного склероза характерны также внезапная слабость мышц (чаще на одной половине лица или тела), онемение и покалывание конечностей.

По мере развития недуга самочувствие ухудшается: руки и ноги становятся «ватными», а речь – все более невнятной, нарушается координация, мышцы болят и ломят, возникают сильные головные боли, ухудшаются память и зрение. Осложнениями болезни могут быть паралич, судорожные припадки, проблемы с мочеполовой системой и кишечником, депрессия и даже суицидальные склонности.

Диагностика и лечение

Диагностировать рассеянный склероз непросто, ведь на ранних стадиях его симптомы слабо выражены и совпадают с признаками других заболеваний центральной нервной системы. Если у врача есть основания предполагать склероз, он направит пациента на биохимический анализ крови и магнитно-резонансную томографию. По снимку опытный специалист часто способен выявить болезнь, основной признак – склеротические образования сразу в нескольких зонах головного или спинного мозга.

Существуют и дополнительные – более сложные и дорогостоящие исследования (например, анализ спинномозговой жидкости), но они назначаются, если есть сомнения в диагнозе.

Волшебной таблетки, излечивающей рассеянный склероз, к сожалению, не существует. Заболевание считается хроническим и склонно прогрессировать, ухудшая качество жизни пациента. В целом развитие рассеянного склероза предсказать невозможно. У кого-то обострения чередуются с длительными периодами ремиссии, а у кого-то течение болезни стремительно и здоровье необратимо ухудшается в течение буквально пары лет.

Терапия при рассеянном склерозе направлена на борьбу с рецидивами и облегчение симптомов, а также на замедление развития болезни. Врач может назначить интерфероны, иммуномодуляторы, антидепрессанты, комплекс физиотерапевтических процедур.

Профилактика

Рассеянный склероз – одно из тех заболеваний, при которых очень важно укреплять иммунитет и избегать стрессов. Боритесь с апатией и унынием, занимайтесь йогой, плаванием, запишитесь на массаж или освойте медитативные практики.

Каковы последствия?

Рассеянный склероз обычно начинается в возрасте от 20 до 40 лет и является наиболее частой причиной нетравматической инвалидизации среди взрослого населения.

Автор – Ирина Лебединец

По материалам издания «Український медичний часопис»

Фото: parkinson.su

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