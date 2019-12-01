Прогноз космической погоды с 3 по 16 декабря

3, 6-7, 11-12, 14-15 декабря – вероятны отдельные возмущенные периоды.
4-5, 9-10, 13, 16 декабря – ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
8 декабря – прогнозируется повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Михаил Рябов,
старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины
Фазы луны
С 4 по 10 декабря – луна будет расти, находясь во второй фазе.
Гороскоп стрижек на декабрь
Гороскоп стрижек
Благоприятные дни
3-6 декабря – благоприятные дни для оздоровительных процедур и стрижки волос.
11-17 декабря – стрижка, сделанная в эти дни, надолго сохранит форму.
22-24 декабря – наиболее подходящие дни для укладки.
28-31 декабря – благоприятные дни для стрижки и окрашивания.
Неблагоприятные дни
7-10 декабря – лучше не остригать в эти дни волосы слишком коротко.
18-21 декабря – стрижка очень сильно ослабит волосы.
25-27 декабря – не рекомендуется посещать парикмахерскую в эти дни.
Народный календарь
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Согласно христианскому преданию, в этот день святые Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. Долгое время супруги не имели детей и искренне молились о них Богу. Господь услышал все молитвы и на старости лет подарил им дочь. В знак благодарности родители отдали девочку на воспитание священникам. Введение в храм было совершено с особой торжественностью. У дверей Марию встречал первосвященник Захария, который благословил ее. Здесь она росла вместе с благочестивыми девами, читала Священное Писание, постоянно молилась и занималась рукоделием.
Наши предки считали, что праздник Введения – это ворота (начало) зимы. Обычно в это время на землю ложится первый снег. Также в праздник запрещается ругаться. Нарушив запрет, можно навлечь на себя неудачу.
В народе примечали: если 4 декабря морозно, то зима будет мягкой, а если тепло – холодной.
7 декабря – Великомученица Екатерина
Святая родилась в конце ІІІ века в Александрии и росла в богатой семье. Так же, как и мать, Екатерина тайно исповедовала христианство. Однажды святой приснился сон, в котором к ней явились Божья Матерь и Иисус. Спаситель надел юной деве на палец обручальное кольцо и сказал: «Не знай жениха земного». Когда император Максимиан предложил Екатерине выйти за него замуж с условием, что она принесет жертву языческим божествам, девушка отказала. Оставшись верна единому Богу, Екатерина была казнена.
Сегодня святую Екатерину считают покровительницей брака и невест. В молитвах к ней просят благополучия в семье, здоровья детям и большой взаимной любви между супругами.
Согласно народному календарю, если 7 декабря оттепель и туман, скоро наступят сильные морозы.
Фото: twit.su
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