Прогноз космической погоды с 3 по 16 декабря

Фазы луны

С 4 по 10 декабря – луна будет расти, находясь во второй фазе.

Гороскоп стрижек на декабрь

Гороскоп стрижек

Благоприятные дни

3-6 декабря – благоприятные дни для оздоровительных процедур и стрижки волос.

11-17 декабря – стрижка, сделанная в эти дни, надолго сохранит форму.

22-24 декабря – наиболее подходящие дни для укладки.

28-31 декабря – благоприятные дни для стрижки и окрашивания.

Неблагоприятные дни

7-10 декабря – лучше не остригать в эти дни волосы слишком коротко.

18-21 декабря – стрижка очень сильно ослабит волосы.

25-27 декабря – не рекомендуется посещать парикмахерскую в эти дни.

Народный календарь

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Согласно христианскому преданию, в этот день святые Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. Долгое время супруги не имели детей и искренне молились о них Богу. Господь услышал все молитвы и на старости лет подарил им дочь. В знак благодарности родители отдали девочку на воспитание священникам. Введение в храм было совершено с особой торжественностью. У дверей Марию встречал первосвященник Захария, который благословил ее. Здесь она росла вместе с благочестивыми девами, читала Священное Писание, постоянно молилась и занималась рукоделием.

Наши предки считали, что праздник Введения – это ворота (начало) зимы. Обычно в это время на землю ложится первый снег. Также в праздник запрещается ругаться. Нарушив запрет, можно навлечь на себя неудачу.

В народе примечали: если 4 декабря морозно, то зима будет мягкой, а если тепло – холодной.

7 декабря – Великомученица Екатерина

Святая родилась в конце ІІІ века в Александрии и росла в богатой семье. Так же, как и мать, Екатерина тайно исповедовала христианство. Однажды святой приснился сон, в котором к ней явились Божья Матерь и Иисус. Спаситель надел юной деве на палец обручальное кольцо и сказал: «Не знай жениха земного». Когда император Максимиан предложил Екатерине выйти за него замуж с условием, что она принесет жертву языческим божествам, девушка отказала. Оставшись верна единому Богу, Екатерина была казнена.

Сегодня святую Екатерину считают покровительницей брака и невест. В молитвах к ней просят благополучия в семье, здоровья детям и большой взаимной любви между супругами.

Согласно народному календарю, если 7 декабря оттепель и туман, скоро наступят сильные морозы.

Фото: twit.su

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