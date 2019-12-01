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Новости Одессы и Одесской области

Театральная афиша Одессы со 2 по 8 декабря

Театральная афиша Одессы со 2 по 8 декабря

Подборка лучших спектаклей на ближайшую неделю.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

3 декабря, 19.00 — Лучано Паваротти и друзья

5 декабря, 19.00 — Венский филармонический оркестр

6 декабря, 18.30 — «Щелкунчик»

8 декабря, 16.00 — «Кармен-сюита»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

2 декабря, 19.00 — Dizel Show

3 декабря, 19.00 — «Большой переполох в маленьком городе»

4 декабря, 18.30 — «Моисей»

5 декабря, 18.30 — «Польская кровь»

6 декабря, 18.30 — «Тайна Макропулоса»

7 декабря, 19.00 — «Машина времени»

8 декабря, 18.30 — «В джазе только девушки»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

2 декабря, 19.00 — «Одесская свадьба»

3 декабря, 19.00 — «За двумя зайцами»

4 декабря, 19.00 — «Поезд «Одесса-мама»

5 декабря, 19.00 — «Прекрасный рогоносец»

6 декабря, 19.00 — «Империя ангелов»

7 декабря, 19.00 — «Порабощение любовью»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

7 декабря, 20.00 — Мэтт Эллиотт

8 декабря, 19.00 — «Бах. Величайшие хиты»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Еврейский культурный центр «Beit Grand»

ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

5 декабря, 19.00 — «Мамаша на миллион»

6 декабря, 19.00 — Творческий вечер с Феликсом Шиндером

7 декабря, 19.00 — «Никогда не звони мне любимая…»

8 декабря, 19.00 — «Приятного аппетита, или Кто кому любовник»

Стоимость билетов — от 180 грн.

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

6 декабря, 19.00 — Естер Кайзер

7 декабря, 19.00 — Селин Рудольф

Стоимость билетов — от 500 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

5 декабря, 19.00 — Валерий Жидков

6 декабря, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»

7 декабря, 19.00 — «Мелодии любви»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Фото: odessitua.com

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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