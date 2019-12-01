Театральная афиша Одессы со 2 по 8 декабря

Подборка лучших спектаклей на ближайшую неделю.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
3 декабря, 19.00 — Лучано Паваротти и друзья
5 декабря, 19.00 — Венский филармонический оркестр
6 декабря, 18.30 — «Щелкунчик»
8 декабря, 16.00 — «Кармен-сюита»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
2 декабря, 19.00 — Dizel Show
3 декабря, 19.00 — «Большой переполох в маленьком городе»
4 декабря, 18.30 — «Моисей»
5 декабря, 18.30 — «Польская кровь»
6 декабря, 18.30 — «Тайна Макропулоса»
7 декабря, 19.00 — «Машина времени»
8 декабря, 18.30 — «В джазе только девушки»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
2 декабря, 19.00 — «Одесская свадьба»
3 декабря, 19.00 — «За двумя зайцами»
4 декабря, 19.00 — «Поезд «Одесса-мама»
5 декабря, 19.00 — «Прекрасный рогоносец»
6 декабря, 19.00 — «Империя ангелов»
7 декабря, 19.00 — «Порабощение любовью»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
7 декабря, 20.00 — Мэтт Эллиотт
8 декабря, 19.00 — «Бах. Величайшие хиты»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Еврейский культурный центр «Beit Grand»
ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.
5 декабря, 19.00 — «Мамаша на миллион»
6 декабря, 19.00 — Творческий вечер с Феликсом Шиндером
7 декабря, 19.00 — «Никогда не звони мне любимая…»
8 декабря, 19.00 — «Приятного аппетита, или Кто кому любовник»
Стоимость билетов — от 180 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
6 декабря, 19.00 — Естер Кайзер
7 декабря, 19.00 — Селин Рудольф
Стоимость билетов — от 500 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
5 декабря, 19.00 — Валерий Жидков
6 декабря, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»
7 декабря, 19.00 — «Мелодии любви»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Фото: odessitua.com
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