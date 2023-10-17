Пенсии перечислят по новой системе: чего ждать пенсионерам?

Что нам обещают в правительстве?

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о деталях будущего реформирования системы и начисление пенсий по баллам.

— Основная цель – обеспечить, чтобы каждый пенсионер имел солидарную пенсию – не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируем запустить в 2025 году, это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни, – отметил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, в марте следующего года нас ждет очередная индексация пенсий. В начислении выплат планируют ввести балльную систему. Она должна выровнять диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня.

Как по баллам будут начисляться пенсии

Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет переведен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы по зарплате, которая является средней по стране, – получаете 10 баллов. Выше средней по стране – получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней – 8 баллов.

А потом, как пояснил Денис Шмыгаль, «эти баллы каждый год будут также переводиться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. Так сделаем солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации».

Что не так с начислением пенсий по баллам

На первый взгляд анонсированная пенсионная реформа выглядит действительно чем-то новым и привлекательным. Но, чтобы понять, как это будет работать, нужно разбираться в том, как пенсии исчисляются сегодня.

Чтобы посчитать пенсию, то, грубо говоря, зарплату нужно умножить на стаж. Если у человека 30 лет стажа, то его пенсия будет равна примерно 30% от зарплаты. Об этом и говорил премьер-министр. В принципе, сегодня в среднем по стране пенсии так и назначаются: у кого-то 20 лет стажа, у кого-то 40 лет, а в среднем это около 30 лет (по данным Минсоцполитики – 28 лет).

Здесь как ни считай, стажа у человека больше не станет. Поэтому будущее увеличение пенсий связывается с новым подходом к исчислению зарплаты.

Как сейчас учитывается средняя зарплата по стране

Сегодня в формулу расчета пенсии поставляется такой показатель, как индивидуальный коэффициент заработной платы. Чтобы его определить, зарплату, получаемую человеком, делят на среднюю зарплату по стране в соответствующие периоды. Если, например, у человека зарплата такая же, как и средняя в Украине, то индивидуальный коэффициент зарплаты будет равен единице. Чем больше ваша зарплата, тем лучше. Тогда коэффициент будет выше.

И тут возникает вопрос, чем это отличается от предложенной балльной системы? Меняется название и, возможно, немного меняется методика расчета. Будет введена другая шкала, однако суть от этого не изменится. Просто слово «коэффициенты» превращается в слово «баллы».

Возможно, такое нововведение является адаптацией украинской системы под западные стандарты. Ведь во многих странах мира при расчете пенсии используют так называемые баллы.

Как планируется уровнять старые и новые пенсии

Второе нововведение, которое нам предлагают, – это повысить пенсии со старых сумм до современных размеров. Известно, что у людей, вышедших на пенсию в разные годы, пенсия будет разной, даже если у них абсолютно одинаковые стаж и зарплата. Несправедливость заложена в законодательстве с 2004 года. Если человек ушел на пенсию в 2023 году, то его пенсия исчисляется с учетом показателя средней зарплаты за три предыдущих года, то есть за 2020-2022 годы. Человек, вышедший на пенсию в прошлом году, будет получать пенсию с привязкой к средней зарплате за 2019-2021 годы и так далее. Чем раньше выход на пенсию, тем меньше зарплата, которая подставляется в формулу расчета. И хотя она периодически индексируется, все равно не может достичь современных размеров.

Итак, в правительстве обещают эту проблему наконец-то решить и сделать это уже во время ближайшей мартовской индексации. Возможно, для этого будут введены дополнительные коэффициенты для «старых» пенсионеров в зависимости от года выхода на пенсию. Впрочем, это может стать чем-то похожим на так называемое осовременивание пенсий, которое, к примеру, происходило в 2008, 2012 и 2017 годах, когда пенсию автоматически пересчитывали с учетом одинаковой, более современной, средней зарплаты по стране. Это делалось именно для того, чтобы подтянуть старые пенсии до новых. Но в идеале так нужно делать автоматически каждый год, ведь данные о росте средней зарплаты по стране постоянно обновляются. Хотя для нынешнего государственного бюджета такое осовременивание – непосильная ноша. Если правительство сможет этот вопрос уладить еще и во время войны, то это станет действительно прорывом.

Накопительная пенсия: все ли так просто?

По словам премьер-министра, вместе с накопительной частью украинцы получат пенсию в размере не менее 50% от зарплаты. Но надо понимать, что закон о накопительной пенсионной системе до сих пор не принят. Ее нам обещали еще с 2004 года, однако ни одно правительство с тех пор не довело дело до конца. Даже если она все-таки заработает, это не значит, что уже с 2025 года пенсии резко возрастут. Накопительная пенсия будет касаться только будущих пенсионеров и даст свои более или менее ощутимые плоды только лет через двадцать. К тому же мы вообще не знаем, насколько эта система будет эффективной и приживется ли она в нашей стране.

Так что в итоге?

Несмотря на военное положение, правительство не просто обещает провести очередную индексацию, но пытается внедрить достаточно серьезные пенсионные реформы. Однако к таким заявлениям следует относиться осторожно. Если индексацию проведут, как и в этом году, то будет неплохо (хотя после индексации все равно остается много недовольных). Если же мы говорим о реформе и ее трех составляющих, то здесь не все так однозначно:

балльная система – может привести к определенному изменению методики начисления пенсий, но, скорее всего, не повлияет на их размеры;

осовременивание пенсий – может привести к существенному увеличению пенсий, особенно для лиц, вышедших на пенсию до 2018 года;

накопительная система – в случае ее введения не повлияет на современные пенсии, а теоретически сможет пригодиться будущим пенсионерам только через десятки лет.

Также без внимания реформаторов остаются так называемые специальные пенсии. Ведь речь идет прежде всего о пенсиях, которые назначаются на общих основаниях.