Система пенсионного обеспечения в Украине: справедлива ли она?

«Что такое солидарная система пенсионного обеспечения? Какими законодательными документами утверждены ее основные положения? Кто и с кем заключил договор солидарности? Правомерна ли такая система солидарности и государственного принуждения в демократическом обществе, соответствует ли Конституции Украины?» – спрашивает наш читатель Валерий Серафимович из г. Каменец-Подольский, Хмельницкой области.

О чем идет речь в законе

Такой вопрос носит скорее не юридический, а философский, дискуссионный характер. На сегодняшний день украинское пенсионное законодательство базируется главным образом на Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно статье 2 этого Закона, система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней.

Первый уровень – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе солидарности и субсидирования и осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда на условиях и в порядке, предусмотренных этим Законом.

– солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе солидарности и субсидирования и осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда на условиях и в порядке, предусмотренных этим Законом. Второй уровень – накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде или в соответствующих негосударственных пенсионных фондах (субъектах второго уровня системы пенсионного обеспечения) и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат.

– накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде или в соответствующих негосударственных пенсионных фондах (субъектах второго уровня системы пенсионного обеспечения) и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат. Третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на принципах добровольного участия граждан, работодателей и их объединений в формировании пенсионных накоплений с целью получения гражданами пенсионных выплат на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством о негосударственном пенсионном обеспечении.

Пенсионные взносы и солидарность поколений

Второй уровень пока существует у нас только на бумаге, многие годы накопительную систему ввести не могут, хотя она должна быть по закону. Третий уровень частично работает, но у нас непопулярен.

Итак, главным образом у нас в стране действует тот же первый уровень – солидарная пенсионная система. Люди работают, платят налоги, и часть этих денег идет на выплаты нынешним пенсионерам. Это можно назвать солидарностью поколений. Сегодня ты платишь пенсионные взносы, а завтра за тебя это будут делать молодые люди. Это, по сути, и есть классическая солидарная пенсионная система.

Более того, по Конституции у нас социальное государство, гарантирующее человеку определенный уровень жизни. А достичь этого можно, прежде всего, благодаря налогам, в том числе страховым взносам. При этом уплата налогов – это обязанность человека. Такое устройство является традиционным для большинства стран мира.

А вот насколько справедлива наша пенсионная система – это уже вопрос риторический. Конечно, можно поразмышлять, должен ли человек принудительно отдавать долю своих доходов государству и насколько честно эти налоги распределяются. Но вряд ли от этого что-нибудь изменится.

Вы также можете узнать:

Фото: fincult.info