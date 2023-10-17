Пенсії перерахують за новою системою: чого очікувати пенсіонерам?

Що нам обіцяють в уряді?

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі майбутнього реформування системи та нарахування пенсій з балів.

— Основна мета – забезпечити, щоб кожен пенсіонер мав солідарну пенсію – не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя, – зазначив глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, у березні наступного року на нас чекає чергова індексація пенсій. У нарахуванні виплат планують запровадити бальну систему. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Як за балами нараховуватимуться пенсії

Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде переведено у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви сплачували внески із зарплати, яка є середньою по країні, – отримуєте 10 балів. Вище середньої країни – отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої – 8 балів.

А потім, як пояснив Денис Шмигаль, «ці бали щороку також переводитимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації».

Що не так із нарахуванням пенсій за балами

На перший погляд, анонсована пенсійна реформа виглядає справді чимось новим та привабливим. Але щоб зрозуміти, як це працюватиме, потрібно розбиратися в тому, як пенсії обчислюються сьогодні.

Щоби порахувати пенсію, то, грубо кажучи, зарплату треба помножити на стаж. Якщо в людини 30 років стажу, то її пенсія дорівнюватиме приблизно 30% від зарплати. Про це й казав прем’єр-міністр. Загалом сьогодні в середньому по країні пенсії так і призначаються: у когось 20 років стажу, у когось 40 років, а в середньому це близько 30 років (за даними Мінсоцполітики – 28 років).

Тут, як не вважай, стажу в людини більше не стане. Тому майбутнє збільшення пенсій пов’язують із новим підходом до обчислення зарплати.

Як зараз враховується середня зарплата по країні

Сьогодні до формули розрахунку пенсії додається такий показник, як індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Щоб його визначити, зарплату, яку отримує людина, ділять на середню зарплату по країні у відповідні періоди. Якщо, наприклад, у людини зарплата така сама, як і середня в Україні, то індивідуальний коефіцієнт зарплати дорівнюватиме одиниці. Чим більша ваша зарплата, тим краще. Тоді коефіцієнт буде вищим.

І тут постає питання, чим це відрізняється від запропонованої бальної системи? Змінюється назва та, можливо, трохи змінюється методика розрахунку. Буде введено іншу шкалу, проте суть від цього не зміниться. Просто слово «коефіцієнти» перетворюється на слово «бали».

Можливо, таке нововведення є адаптацією української системи до західних стандартів. Адже у багатьох країнах світу при розрахунку пенсії використовують так звані бали.

Як планується зрівняти старі та нові пенсії

Друге нововведення, яке нам пропонують – це підвищити пенсії зі старих сум до сучасних розмірів. Відомо, що у людей, які вийшли на пенсію у різні роки, пенсія буде різною, навіть якщо у них абсолютно однакові стаж та зарплата. Несправедливість закладено у законодавстві з 2004 року. Якщо людина пішла на пенсію у 2023 році, то її пенсія обчислюється з урахуванням показника середньої зарплати за три попередні роки, тобто за 2020-2022 роки. Людина, яка вийшла на пенсію минулого року, отримуватиме пенсію з прив’язкою до середньої зарплати за 2019-2021 роки і таке інше. Чим раніше вихід на пенсію, тим менша зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку. І хоча вона періодично індексується, все одно не може досягти сучасних розмірів.

Отже, в уряді обіцяють цю проблему нарешті вирішити і зробити це вже під час найближчої березневої індексації. Можливо, для цього буде запроваджено додаткові коефіцієнти для «старих» пенсіонерів залежно від року виходу на пенсію. Втім, це може стати чимось схожим на так зване осучаснення пенсій, яке, приміром, відбувалося у 2008, 2012 та 2017 роках, коли пенсію автоматично перераховували з урахуванням однакової, сучаснішої середньої зарплати по країні. Це робилося саме для того, щоби підтягнути старі пенсії до нових. Але в ідеалі так потрібно робити автоматично щороку, адже дані про зростання середньої зарплати в країні постійно оновлюються. Хоча для нинішнього державного бюджету таке осучаснення – непосильна ноша. Якщо уряд зможе це питання залагодити ще й під час війни, то це стане справді проривом.

Накопичувальна пенсія: чи все так просто?

За словами прем’єр-міністра, разом із накопичувальною частиною українці отримають пенсію у розмірі не менше 50% від зарплати. Але треба розуміти, що закон про накопичувальну пенсійну систему досі не ухвалено. Її нам обіцяли ще з 2004 року, проте жоден уряд з того часу не довела справу до кінця. Навіть якщо вона таки почне працювати, це не означає, що вже з 2025 року пенсії різко зростуть. Накопичувальна пенсія стосуватиметься лише майбутніх пенсіонерів і дасть свої більш менш відчутні плоди лише років через двадцять. До того ж ми взагалі не знаємо, наскільки ця система буде ефективною і чи приживеться вона в нашій країні.

То що в результаті?

Незважаючи на воєнний стан, уряд не просто обіцяє провести чергову індексацію, але намагається запровадити досить серйозні пенсійні реформи. Однак до таких заяв слід ставитись обережно. Якщо індексацію проведуть, як і цього року, то буде непогано (хоча після індексації все одно залишається багато незадоволених). Якщо ж ми говоримо про реформу та її три складові, то тут не все так однозначно:

бальна система – може призвести до певної зміни методики нарахування пенсій, але, швидше за все, не вплине на їхні розміри;

осучаснення пенсій – може спричинити суттєве збільшення пенсій, особливо для осіб, які вийшли на пенсію до 2018 року;

накопичувальна система – у разі її запровадження не вплине на сучасні пенсії, а теоретично зможе стати в нагоді майбутнім пенсіонерам лише через десятки років.

Також поза увагою реформаторів залишаються так звані спеціальні пенсії. Адже йдеться насамперед про пенсії, які призначаються на загальних засадах.