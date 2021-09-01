Павел Виктор: «Мы достигнем успеха, если научим детей трудиться и думать»

Начался сентябрь, и дети возвращаются в школы с новыми надеждами и ожиданиями. А учителя продолжают дискутировать о том, насколько эффективна образовательная система в Украине и станет ли она конкурентоспособной на мировом уровне. Об этом накануне Дня знаний – 1 сентября – мы поговорили с преподавателем физики Ришельевского лицея, заслуженным учителем Украины, кандидатом физико-математических наук Павлом Виктором.

Об украинском образовании

— Павел Андреевич, в каком состоянии сегодня находится украинское образование?

— Если говорить честно, то оно находится в крайне нестабильном положении. Во-первых, без конца вводятся всякие изменения, мы переходим с 11-летнего образования на 12-летнее и обратно. Учебники выпускаются под 12-летнюю школу, но вдруг оказывается, что они уже не соответствуют программе, потому что мы вернулись к 11-летней школе. И 11-классникам, которые все годы учились по 12-летним учебникам, за год приходится проходить материал двух лет. Это все приводит к тому, что результаты ухудшаются.

Во-вторых, возникает серьезный дисбаланс между уровнем разных школ. У меня такое ощущение, что к нам в Ришельевский лицей сейчас просто бегут в панике. Мы открыли пятые классы, планировалось открыть один класс, но конкурс был неожиданно большой. В результате школа оказалась переполнена. Я не знаю, как в других школах, но по косвенным признакам все говорит о том, что там дело обстоит еще хуже.

— А как в этой системе приходится работать преподавателям?

— У нас существует проблема нехватки учителей. Физика в этом смысле еще не в самом бедственном положении. Хуже всего дела обстоят с информатикой. У учителей информатики есть разные возможности трудоустройства. Они могут пойти работать программистами и получать достойные деньги в совершенно спокойной обстановке либо вариться в школьном котле за неприлично низкую зарплату.

Сейчас наше образование, чего греха таить, тонет. Это происходит и из-за коронавируса, и по другим причинам. В частности, это связано с материальным положением учителей и уровнем подготовки студентов в пединститутах. Сейчас идет лавинообразное обрушение, мы уже прошли точку невозврата. Нам придется пережить серьезный кризис, а потом выкарабкиваться из него. Я думаю, на это уйдет лет десять, поколение должно смениться».

— Что вы думаете об изменениях, которые происходят в украинском образовании?

— Что касается системы «Нова українська школа», то пока непонятно, что это будет, поскольку она делает первые шаги. Но направление, которое она выбрала, мне кажется неправильным. Я имею в виду то, что малышам не ставят оценки, чтобы их якобы не расстраивать. Я читал в интернете отзывы некоторых родителей, которые не имеют понятия, справляется их ребенок в школе или нет. Они думают, что все в порядке, а на самом деле ребенку нужно помочь.

Кроме того, детям всегда свойственно желание соревноваться. Например, еще в 2000-х проводили Соросовскую олимпиаду. Это очень серьезная олимпиада, элитная, на уровне теперешней всеукраинской, может быть, даже выше. Задачи сложнейшие. Она проводилась по европейским стандартам: участники, получая баллы, знали только свои и не знали баллы других. Так они стали собираться по вечерам и рассказывать друг другу, как у кого дела. Это же молодежь, она склонна соревноваться, но такую возможность у нее отбирают.

Также в системе «Нова українська школа» перемешали ряд предметов — физику, химию, биологию и географию — и сделали что-то вроде естествознания. В результате у детей какое-то очень смутное представление об этих науках. У каждого из этих предметов своя внутренняя логика. Если мы изучаем физику, дети должны понимать, что существует цепочка логической связи. В изучении, например, химии немножко иной подход: там сначала изучают реакции, а это просто набор фактов. Физика с набором фактов работать не может, ей нужно связи устанавливать. Поэтому нельзя все смешивать в один предмет. Это все равно что первое, второе и третье блюда смешать в одной посуде.

О дистанционке в Одессе

— А как в Одессе работает дистанционное обучение?

— Если сравнивать онлайн-обучение трехлетней давности с онлайн-обучением прошлого года, то, безусловно, прогресс колоссальный. Учителя освоили различные системы онлайн-обучения. Например, «Гугл-класс» — хорошая продуманная система, немножко отстает от нее «Майкрософт». Но это если рассматривать вопросы внутри дистанционного образования. А если сравнивать с очным образованием, то никакое дистанционное обучение очное не заменит. Потому что надо видеть глаза учеников, соответственно реагировать на их взгляд или пожимание плечами во время урока.

— Обучение в сети как-то влияет на психологическое состояние учеников?

— Да, конечно. На перемене дети ходят по коридору, общаются. Они получают серьезную эмоциональную разрядку. Дома во время перемены ничего не меняется, только экран гаснет на некоторое время. А дети устают от однообразия, и это отрицательно сказывается на результатах обучения. Например, по математике результат внешнего независимого оценивания просто катастрофический, и это даже обсуждается на уровне правительства. Это опять-таки результат того, что дистанционное образование не может заменить очное.

…никакое дистанционное обучение очное не заменит. Потому что надо видеть глаза учеников, соответственно реагировать на их взгляд или пожимание плечами во время урока».

— А в чем именно отличие этих систем образования?

— Дети нуждаются в том, чтобы обучение было глаза в глаза. Устное объяснение несравненно эффективнее, чем письменное. К тому же мы сопровождаем рассказы на уроках рисунками на доске, и детям это более понятно. Даже интонации учителя помогают ребенку изучить материал.

Что касается дистанционного образования, то большинство таких уроков представляют собой озвучивание диктором и сопровождение картинками на экране монитора текста учебника. Такие уроки малоэффективны. Может, это нескромно звучит, но мои уроки легко воспринимаются именно потому, что это обычные уроки. Я их записывал прямо в классе. Дети задают вопросы, я на них отвечаю. Я ошибаюсь, они меня поправляют. Когда мне приходилось записывать уроки одному, без класса, я себя чувствовал очень неуверенно, потому что некому поправить, если ты ошибся. Дети очень помогают.

Кстати, дистанционка сейчас может выручить в сельских школах. Если там прилично работает интернет, то у детей это единственная возможность обучения. Потому что учителя в сельской школе, скажем так, не особенно заинтересованы в том, чтобы качественно работать. У них много других дел.

О гаджетах и перспективах

— Сейчас такое впечатление, что дети не интересуются ничем, кроме гаджетов…

— Это ошибочное мнение. Разные дети бывают. По крайней мере, у нас в лицее есть очень много детей, живейшим образом интересующихся физикой, астрономией, химией, другими предметами. У нас начались уроки робототехники, и пятиклассники просто пищат от восторга, настолько это им нравится.

Но, с другой стороны, в отличие от прошлого десятилетия, существует сильное расслоение в одном и том же классе по уровню и заинтересованности в знаниях. Есть дети, у которых глаза горят, когда им рассказываешь что-то, а есть ребята, которые просто тускло сидят, им не интересно.

— Как вы думаете, наступит ли когда-нибудь «звездный час» украинской системы образования?

— Сейчас наше образование, чего греха таить, тонет. Это происходит и из-за коронавируса, и по другим причинам. В частности, это связано с материальным положением учителей и уровнем подготовки студентов в пединститутах. Сейчас идет лавинообразное обрушение, мы уже прошли точку невозврата. Нам придется пережить серьезный кризис, а потом выкарабкиваться из него. Я думаю, на это уйдет лет десять, поколение должно смениться.

Образование начнет строиться на новых принципах. Мне кажется, что это не должны быть принципы, когда ребенка надо со всех сторон обложить ватой и хвалить за то, что он на какой-нибудь простой вопрос ответил. Детей нужно научить напрягаться. Нужно, сцепив зубы, вылезать из этого кризиса — как учителям, так и ученикам. В этом смысле примером может служить Сингапур, Южная Корея, Китай. Там к образованию отношение совершенно другое — жесточайший конкурс, очень жесткая система. А в результате они вырываются вперед во всех отношениях, потому что вкалывают. Поэтому нам тоже надо очень интенсивно работать и учить детей трудиться и думать. Если научимся работать и думать, преодолевать свою естественную лень, то тогда достигнем успеха. А еще нужно, чтобы дети были заинтересованы в знаниях. Но это произойдет тогда, когда это знание будет востребовано.

Беседовала Ирина СОРОКИНА

В заглавном изображении использовано фото Natalie Veresiuk

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