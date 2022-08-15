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Откуда взялся памятник Екатерине, Одессу обстреливают меньше других городов? — что рассказал зам Труханова российскому ТВ

Откуда взялся памятник Екатерине, Одессу обстреливают меньше других городов? — что рассказал зам Труханова российскому ТВ

Олег Брындак исполняет в Одессе обязанности заместителя мэра. Он дал интервью журналистам российского оппозиционного телеканала «Дождь» об острых вопросах Одессы, связанных с россией.

После обстрела «Тираса» все иллюзии про «особую» Одессу исчезли

В интервью он рассказал, что одесситы расстались в свое время с иллюзией того, что город не будут трогать:

«Одесситы давно поняли, что нет особого отношения к Одессе. Такой миф был в первые недели войны, что вот Одесса особенная, Одессу не будут трогать. После обстрела «Тираса» ни у кого иллюзий не осталось по поводу того, что точно так же, как и любой другой город, Одесса будет стерта с лица земли и ничего святого нет у убийц».

Предлагали ли руководству Одессы работать на россию?

Также прокомментировал Олег Бриндак и вопрос журналиста относительно того, звонили ли ему или непосредственно Геннадию Труханову с предложением перейти на российскую сторону:

«У нас, к счастью, таких контактов не было. Я думаю, что мы за свою политическую карьеру достаточно четко показали свою позицию. У нас в Одессе это ни для кого не секрет, всегда сильна была политическая борьба. … В первые дни войны наши оппоненты решили, что это шанс «утопить» городские власти и мэра в частности, используя все эти старые нарративы, как вот о российском паспорте, «Одесса – русский мир», все эти вещи, которые за много лет так и не нашли ни одного подтверждения… Мы пережили такой неприятный момент где-то неделю, дней 10. Потом уже людям популярно объяснили, я так понимаю, не только мы, но и специально подготовленные люди, что расшатывать корабль во время боевых действий никому не позволено и в политику играть тоже никому не позволено».

Установку памятника Екатерине II продвигало российское посольство за российские деньги

Рассказал и.о. вицемера и о том, как влияла на Одессу российская сторона:

«Конечно, в те годы, особенно к 2014 году влияние консульства России, которое здесь работало, было очень сильным. Это был очаг и шпионажа, и распространение «русого мера». Это и финансирование огромные: события, возложение, культивация определенных моментов. Восстановление памятников также. В частности, по моей информации, достаточно весомое участие принимал российский капитал в установке памятника Екатерине в свое время».

Украинская культура и украинский язык будут играть все большую роль в городе

Олег Бриндак поделился также и своими взглядами на будущее развития украинского языка и культуры:

«Конечно, мы будем развивать государственный язык, особенно после войны и все, что касается украинской культуры и украинского языка. Но если при этом, в нормальной демократической, цивилизованной, свободной Украине кто-то захочет общаться на русском и читать Достоевского и Чехова, то я считаю, что это его полное право. Хотя мой товарищ, уроженец Санкт-Петербурга и бывший житель России говорит, что те, кто там сейчас обстреливают Харьков, тоже в детстве Достоевского и Чехова читали. То есть, пожалуй, не в этом дело».

Источник: «Суспільне. Одеса»

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