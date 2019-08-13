Открываем для ребенка мир театра: на какие одесские спектакли можно пойти с малышом

Давно доказано, что театр важен для развития личности. Психологи и педагоги советуют с детства приучать ребенка к прекрасному. Но у родителей часто возникает вопрос — в каком возрасте стоит начать это делать? Одни специалисты утверждают, что в театр нужно водить детей с 3-5 лет, другие — что делать это можно чуть ли не с младенчества. Но универсального рецепта нет. Просто нужно обращать внимание на длительность представления, характер малыша и его интересы.

С года до 3 лет

В этом возрасте дети воспринимают все происходящее через эмоции. По мнению психологов, лучше всего подойдут музыкальные представления или анимационные шоу. Также можно начать знакомить ребенка с классической музыкой.

В Одессе с малышами этого возраста можно посетить Филармонию («Эффект Моцарта», «Прочитайте жизни на кончиках пуантов»), Музкомедию («Винни-шоу», «Егорка в стране пуговиц») и, конечно же, Кукольный театр («Гусенок», «Золотой цыпленок», «Колобок», «Кошкин дом», «Бука», «Слоненок»).

С 4 до 5 лет

С 4 лет смело можно идти на представления по мотивам детских сказок и на концерты классической музыки. Такому возрасту отлично подойдут представления в одесском ТЮЗе («Ивасик Телесик», «Вверх тормашками», «Все мыши любят сыр», «Госпожа метелица», «Золотой ключик», «Кот в сапогах»), Кукольном театре («Сказка о золотой рыбке», «Волк и семеро козлят», «Дюймовочка», «Прыгающая принцесса»), Украинском театре («Дюймовочка») и Музкомедии («Царевна-лягушка», «Кот в сапогах и Кошка в сапогах», «Бременские музыканты»). Найдутся интересные представления для ребенка в Оперном театре («Рождение балерины», «Русалочка», «Чиполлино») и Филармонии (Абонемент №1 «Юный меломан»).

С 6 до 7 лет

Подросшего ребенка 6-7 лет можно отвести не только на спектакль со знакомым сюжетом сказки, но и на более «взрослые» постановки. Со школьником можно сходить в ТЮЗ («Валять дурака не запрещается», «Волшебная лампа Аладдина»), Украинский театр («Витівки шалапута»), Музкомедию («Золушка», «Приключения Буратино»), Оперный («Изумрудный город», «Золушка», «Красная шапочка», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн», «Щелкунчик») и Кукольный театр («Красная шапочка», «Гулливер в стране лилипутов»). Также можно посещать Филармонию (Абонемент №9 «Звездочка», Абонемент №11 «Оркестр для детей»).

С 8 до 10 лет

Дети в этом возрасте уже вполне способны воспринимать классические произведения, балет или оперу. К примеру, в Филармонии ребенок сможет познакомиться с музыкой великих композиторов (Абонемент№4 «Портреты великих композиторов», Абонемент №5 «Эти разные музыки грани», Абонемент №7 «Театр чтеца — детям»). А вот посмотреть классику можно на сцене Музкомедии («Обыкновенное чудо», «Кентервильское привидение», «Тетка Чарлея»), Оперного («Белоснежка и семь гномов», «Лебединое озеро», «Князь Игорь»), ТЮЗа («Сказки дядюшки Римуса», «Волшебные башмаки», «Двенадцать месяцев») и Украинского театра («Сорочинская ярмарка», «Тарасові весни», «Кайдаши»).

Помните, по закону, каждый ребенок с 4 лет обязан иметь отдельный билет.

Что думают мамы и педагоги?

Анна, преподаватель иностранного языка в школе:

Работаю с детьми разного возраста, поэтому думаю, что посещение театра стоит начать с трех лет, но если ребенок усидчив, то можно и раньше. Изначально нужно выбирать спектакль со знакомым сюжетом. Деткам будет интересно наблюдать за героями сказок или мультфильмов, которые они уже знают.

Анастасия, директор детского праздничного агентства:

Я с дочкой впервые пошла в театр в год и 8 месяцев. И нам очень понравилось. А вообще, из собственного опыта работы с детьми могу сказать, что современных детей спектаклем о «Курочке Рябе» или «Котом в сапогах» не удивишь. Сейчас детей больше привлекают интерактивные спектакли, с играми и общением. Особенно, если это спектакли по мотивам современных мультфильмов.

Ксения, мать двоих детей — пятилетней Веры и двухлетнего Миши:

С дочкой ходили в театр всего один раз, когда ей было 2 года. К моему удивлению, она высидела почти весь спектакль. Смотрели мы тогда «Дюймовочку» на сцене Музкомедии. А вот с сыном считаю еще рано. Все зависит от усидчивости ребенка. Но в будущем обязательно будем посещать театр все вместе. В воспитании детей это важно.