“Король Лев” стал самым кассовым мультиком в истории

Кассовые сборы мультипликационного фильма “Король Лев” уже достигли суммы $1,33 млрд. Он стал самым успешным анимационным фильмом в истории.

Такие данные дает сайт BoxOfficeMojo.

Кроме того, “Король Лев” стал самым успешным римейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили $987 млн.

Ранее рекорд был за мультфильмом “Холодное сердце” (2013) – $1,29 млрд. На третьем месте теперь “Суперсемейка 2” (2018 год) – $1,24 млрд, на четвертом – “Миньоны” (2015 год) – $1,16 млрд. Пятое место занимает “История игрушек: Большой побег” (2010) – $1,07 млрд).

Фото: premiereline.com.br