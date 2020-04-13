Особенности лучевой терапии

В такой процедуре обычно применяется рентгеновское излучение, но иногда и другие типы. Существует также такой термин, как «Радиотерапия» и подразумевает под собой, попадание пучков сконцентрированной энергии, производимой специальным устройством, на предварительно выбранную точку, на теле пациента. Такой тип лечения называется брахитерапия, он также подразделяется на несколько типов:

внутриполостную,

внутритканевую,

внутрипросветную

Цель лучевой терапии состоит в том, чтобы разрушить генетический материал, который отвечает за то, как клетки растут и делятся. Несмотря на то, что облучением повреждаются и здоровые и раковые клетки, приоритетной задачей остаётся сохранить нетронутыми нормальные клетки, столько сколько возможно. После терапии, нетронутые раком клетки могут восстановить вред, нанесённый радиацией. Узнать о возможности проведения и цены на лучевую терапию, можно связавшись с нами.

Когда она применяется

Больше чем половина всех людей болеющих раком, проходит курс лечения лучевой терапии. Врачи используют её для борьбы с любым типом рака. Такая терапия эффективна и при доброкачественных опухолях. Назначение процедуры может иметь место на любой стадии болезни раком и по разным на то причинам.

Ниже список как она может быть назначена:

Как основной способ борьбы с раком.

Перед хирургическим вмешательством, чтобы уменьшить раковую опухоль (неоадъювантная терапия).

После хирургического вмешательства, для профилактики и оставшихся клеток рака, (адъювантная терапия).

В комбинации с другими видами лечения, такими как химеотерапия, чтобы разрушить раковые клетки.

При прогрессирующем раке, чтобы облегчить, симптомы вызванные болезнью.

Риски

Проявление побочных эффектов при лучевой терапии, зависит от того, какая часть тела пациента подверглась облучению и как много радиация использовалась. В некоторых случаях побочных эффектов может не быть вообще, а иногда могут появится. Большинство негативных влияний от этой процедуры имеют временный характер, их можно держать под контролем и в большинстве случаев они проходят при прекращении лечения. Перед тем как назначить такую процедуру, врачи обычно часто проводят тщательную подготовку и планируют, какой тип радиации и её дозировка должны быть применены в данном случае. Это делается для того чтобы достичь максимальной эффективности и минимального негативного влияния.

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