Особенности лучевой терапии

Лучевая терапия, это способ борьбы с раком, в котором используются лучи интенсивной энергии, чтобы убить клетки рака.
В такой процедуре обычно применяется рентгеновское излучение, но иногда и другие типы. Существует также такой термин, как «Радиотерапия» и подразумевает под собой, попадание пучков сконцентрированной энергии, производимой специальным устройством, на предварительно выбранную точку, на теле пациента. Такой тип лечения называется брахитерапия, он также подразделяется на несколько типов:
- внутриполостную,
- внутритканевую,
- внутрипросветную
Цель лучевой терапии состоит в том, чтобы разрушить генетический материал, который отвечает за то, как клетки растут и делятся. Несмотря на то, что облучением повреждаются и здоровые и раковые клетки, приоритетной задачей остаётся сохранить нетронутыми нормальные клетки, столько сколько возможно. После терапии, нетронутые раком клетки могут восстановить вред, нанесённый радиацией. Узнать о возможности проведения и цены на лучевую терапию, можно связавшись с нами.
Когда она применяется
Больше чем половина всех людей болеющих раком, проходит курс лечения лучевой терапии. Врачи используют её для борьбы с любым типом рака. Такая терапия эффективна и при доброкачественных опухолях. Назначение процедуры может иметь место на любой стадии болезни раком и по разным на то причинам.
Ниже список как она может быть назначена:
- Как основной способ борьбы с раком.
- Перед хирургическим вмешательством, чтобы уменьшить раковую опухоль (неоадъювантная терапия).
- После хирургического вмешательства, для профилактики и оставшихся клеток рака, (адъювантная терапия).
- В комбинации с другими видами лечения, такими как химеотерапия, чтобы разрушить раковые клетки.
- При прогрессирующем раке, чтобы облегчить, симптомы вызванные болезнью.
Риски
Проявление побочных эффектов при лучевой терапии, зависит от того, какая часть тела пациента подверглась облучению и как много радиация использовалась. В некоторых случаях побочных эффектов может не быть вообще, а иногда могут появится. Большинство негативных влияний от этой процедуры имеют временный характер, их можно держать под контролем и в большинстве случаев они проходят при прекращении лечения. Перед тем как назначить такую процедуру, врачи обычно часто проводят тщательную подготовку и планируют, какой тип радиации и её дозировка должны быть применены в данном случае. Это делается для того чтобы достичь максимальной эффективности и минимального негативного влияния.
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