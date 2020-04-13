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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных онлайн-событий Одессы на 13-16 апреля

Афиша бесплатных онлайн-событий Одессы на 13-16 апреля

Подборка интересных и полезных мероприятий в онлайн-режиме.

Что: Онлайн экскурсия по Одесскому художественному музею Зал Костанди
Где: https://www.facebook.com/events/678453469592866/
Когда: 13 апреля,15:00

Что: Лекция Алены Калетинской “Наш Дюк”
Где: https://www.facebook.com/helen.kaletinskaya
Когда: 13 апреля, 15:00

Что: Кулинарный урок Саввы Либкина “Ньокки карбонара”
Где: https://www.facebook.com/Restorator.Savva.Libkin
Когда: 13 апреля, 14:30

Что: Концерт группы The Крик
Где: https://www.facebook.com/events/206099227347926/
Когда: 13 апреля, 20:00

Что: Мастер класс для детей от Одесского художественного музея “Создай настроение”
Где: https://www.facebook.com/events/211641723492572
Когда: 15 апреля, 15:00

Что: Видеоконференция к 85 летию Пакта Рериха
Где: https://www.facebook.com/events/995572467511057/
Когда: 15 апреля, 17:00

Что: Лекция Александра Бабича “Одесское подполье”
Где: https://www.facebook.com/aleksander.babich
Когда: 15 апреля, 18:00

Что: Концерт группы Entropiiiya
Где: https://www.facebook.com/events/540249333523846/
Когда: 16 апреля, 20:00

Фото: редакция “ОЖ”

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