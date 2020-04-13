Великдень онлайн: українці замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками

Церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зокрема, на святкування Великодня західного обряду та Вербної неділі до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

– Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього, – наголосив Володимир Зеленський.

Фото: UA.News

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