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Одесский ТЮЗ встречает зрителей в историческом дворике со старинной лестницей и барельефом Шекспира

Одесский ТЮЗ встречает зрителей в историческом дворике со старинной лестницей и барельефом Шекспира

Сложившаяся ситуация с адаптивным карантином, помноженном на разгар курортного сезона в Одессе, продолжает преподносить сюрпризы. Если в помещение театра нельзя, а на спектакль очень хочется, выход нашелся и у недавно отметившего свое 90-летие Театра юного зрителя им. Ю.Олеши. Отмечать юбилей пришлось онлайн, а вот спектакли (и для детей, и для взрослых) можно уже посмотреть «вживую» в старом-старом театральном дворике ТЮЗа.

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Всего 30 мест

Спектакли начинаются в 19.00 и 20.00. Как это происходит? Приобретаете билеты (онлайн concert.ua) или в кассе театра на ул. Греческой 48а), помните при этом что в «зале» всего 30 мест.

Заходите как обычно в помещение театра. Проходите необходимую процедуру с температурным скринингом, антисептиками и так далее, ну а дальше начинается путешествие. Вас проведут в театральный дворик театра, в который, кстати, «сами по себе» вы никак не попадете.

Формат камерный и уютный. Детские постановки, взрослые спектакли, читки… А еще возможна фотосессия с артистами, возможность порисовать после спекаткля. «Масштабных» постановок не ждите — формат показа спектаклей, повторюсь, камерный.

Сама история!

Попадаю в заветный дворик до спектакля: вот ведь, в самом деле, еще одна одесская достопримечательность! Все увито виноградом, все утопает в зелени, и как будто отступает изнуряющая жара. Декорации уже на сцене, они словно дополняют общее впечатление. Сиденья расставлены в шахматном порядке на необходимом расстоянии друг от друга.

Сюда выходит множество окон и самого ТЮЗа, и расположенного рядом Русского театра. Над головой пролетают птицы, взгляд упирается в сохранившуюся старинную лестницу, поднимаюсь по ней — и среди зелени смотрит на меня сам господин Шекспир. Барельеф тоже сохранился с давних времен.

Вот такой вот кусочек истории города… Как сообщает ресурс «Домофото», мы находимся во дворике здания постройки 1915 года. Архитектор — М. И. Линецкий. То есть, находимся мы в части бывшего Литературно-артистического клуба.

– Артур Антонович Анатра 9.10.1909 (ст. ст.) подал прошение с проектом устроить во дворе летнюю сцену по Греческой ул., 48 с заключением городского архитектора Ф. П. Нестурха о неимении препятствий. Прошение было рассмотрено 9.10.1909 (ст. ст.) с вынесением резолюции: разрешить условно и представить Градоначальнику, — сообщает ресурс «Домофото».

Газета «Одесские Новости» за 4.03.1916 г. сообщала «Об открытии нового помещения литературно-артистического клуба». Ну а потом работали здесь и Еврейский театр, и Театр военного округа, и, конечно же, наш знаменитый театр Оперетты…

Дворик одесского ТЮЗа
Дворик одесского ТЮЗа
Дворик одесского ТЮЗа
Дворик одесского ТЮЗа
Дворик одесского ТЮЗа
Дворик одесского ТЮЗа
Дворик одесского ТЮЗа

P.S. И вот оживший театральный дворик встречает детей. Спектакль-сказка «Волшебные башмаки». Малыши в восторге, они бурно реагируют на все происходящее, активно дают подсказки персонажам. Новые условия им пришлись по вкусу. Главное ведь, чтобы было интересно! Опять же, после спектакля можно и с персонажами сказки пообщаться. Это ведь так важно, когда все «вживую»!..

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Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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