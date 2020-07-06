Одесский ТЮЗ встречает зрителей в историческом дворике со старинной лестницей и барельефом Шекспира

Сложившаяся ситуация с адаптивным карантином, помноженном на разгар курортного сезона в Одессе, продолжает преподносить сюрпризы. Если в помещение театра нельзя, а на спектакль очень хочется, выход нашелся и у недавно отметившего свое 90-летие Театра юного зрителя им. Ю.Олеши. Отмечать юбилей пришлось онлайн, а вот спектакли (и для детей, и для взрослых) можно уже посмотреть «вживую» в старом-старом театральном дворике ТЮЗа.

Всего 30 мест

Спектакли начинаются в 19.00 и 20.00. Как это происходит? Приобретаете билеты (онлайн concert.ua) или в кассе театра на ул. Греческой 48а), помните при этом что в «зале» всего 30 мест.

Заходите как обычно в помещение театра. Проходите необходимую процедуру с температурным скринингом, антисептиками и так далее, ну а дальше начинается путешествие. Вас проведут в театральный дворик театра, в который, кстати, «сами по себе» вы никак не попадете.

Формат камерный и уютный. Детские постановки, взрослые спектакли, читки… А еще возможна фотосессия с артистами, возможность порисовать после спекаткля. «Масштабных» постановок не ждите — формат показа спектаклей, повторюсь, камерный.

Сама история!

Попадаю в заветный дворик до спектакля: вот ведь, в самом деле, еще одна одесская достопримечательность! Все увито виноградом, все утопает в зелени, и как будто отступает изнуряющая жара. Декорации уже на сцене, они словно дополняют общее впечатление. Сиденья расставлены в шахматном порядке на необходимом расстоянии друг от друга.

Сюда выходит множество окон и самого ТЮЗа, и расположенного рядом Русского театра. Над головой пролетают птицы, взгляд упирается в сохранившуюся старинную лестницу, поднимаюсь по ней — и среди зелени смотрит на меня сам господин Шекспир. Барельеф тоже сохранился с давних времен.

Вот такой вот кусочек истории города… Как сообщает ресурс «Домофото», мы находимся во дворике здания постройки 1915 года. Архитектор — М. И. Линецкий. То есть, находимся мы в части бывшего Литературно-артистического клуба.

– Артур Антонович Анатра 9.10.1909 (ст. ст.) подал прошение с проектом устроить во дворе летнюю сцену по Греческой ул., 48 с заключением городского архитектора Ф. П. Нестурха о неимении препятствий. Прошение было рассмотрено 9.10.1909 (ст. ст.) с вынесением резолюции: разрешить условно и представить Градоначальнику, — сообщает ресурс «Домофото».

Газета «Одесские Новости» за 4.03.1916 г. сообщала «Об открытии нового помещения литературно-артистического клуба». Ну а потом работали здесь и Еврейский театр, и Театр военного округа, и, конечно же, наш знаменитый театр Оперетты…

Дворик одесского ТЮЗа Дворик одесского ТЮЗа Дворик одесского ТЮЗа Дворик одесского ТЮЗа

P.S. И вот оживший театральный дворик встречает детей. Спектакль-сказка «Волшебные башмаки». Малыши в восторге, они бурно реагируют на все происходящее, активно дают подсказки персонажам. Новые условия им пришлись по вкусу. Главное ведь, чтобы было интересно! Опять же, после спектакля можно и с персонажами сказки пообщаться. Это ведь так важно, когда все «вживую»!..

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Фото: Мария Котова