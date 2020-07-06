Как в Одесской области будут лечить пациентов с туберкулёзом и психическими заболеваниями?

Перспектива лечения туберкулёза в Украине вызывает опасения. Ведь наша страна находится в ТОП-е по распространению этой опасной инфекции среди европейских стран. Сейчас предлагается сократить срок пребывания таких больных в стационаре, после чего переводить их на амбулаторный режим. В среднем за 2 недели приёма препаратов пациент перестаёт выделять бактерии Коха и становится безопасным для окружающих.

– Сегодня в Украине в большинстве противотуберкулёзных диспансерах лечиться неудобно. Как дети, так и взрослые находятся в стационарах 80 дней. Это практически три месяца, за которые человек может потерять работу и ему нечем будет кормить семью. В это же время в большинстве стран срок лечения в стационаре – 2 недели, после чего пациент идёт на амбулаторное лечение. Сегодня в Одесском центре социально значимых заболеваний срок пребывания в стационаре сократили до 34 дней. А для амбулаторного лечения разработали достаточное количество схем, удобных для пациента. Результаты лечения становятся лучшими, – уверяет заместитель директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов.

В НСЗУ в 2021 году планируют к ПМГ добавить отдельный пакет по ведению туберкулёза.

– То есть человек, который перестал выделять бактерии, сможет продолжить лечение под контролем семейного врача. Доктор будет следить за приёмом препаратов, наблюдать за его состоянием, помогать в случае появления побочных реакций, – говорит директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств Алёна Горошко.

Кроме того, в следующем году НСЗУ планирует ввести пакет услуг по психиатрической помощи, которая будет оказываться специалистами по месту жительства пациентов.

– Такой пилотный проект уже запущен на Донбассе, – продолжает представительница НСЗУ. – Он показывает, что это лучше для пациентов и экономически эффективнее, чем удерживать большие стационары.

Персоналу, который попадет под увольнение в связи реструктуризацией противотуберкулёзных и психиатрических диспансеров, предложат работу в других заведениях.

– Сотрудники противотуберкулезных и психиатрических заведений – очень ценные кадры и оказывают помощь на высоком уровне. Я уверен, что они найдут себе работу в другом месте, если они попадут под сокращение. Хотя по Одессе и области не предусматривается какое-то значительное сокращение, – рассказал Самофалов.