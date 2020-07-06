Медреформа: как одесситам лечиться бесплатно?

Если у вас есть направление от семейного врача к узкопрофильному специалисту, тогда вам медпомощь полагается бесплатно. Если же его нет, то платить за лечение вы будете из своего кармана.

Такие правила ввели по Программе медицинских гарантий (ПМГ), которая стартовала в Украине 1 апреля и коснулась вторичной медицинской помощи. ПМГ гарантирует бесплатное лечение в специализированных учреждениях, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В Одесской области и Одессе таких 94, среди них 4 частных заведения. За три месяца им перечислили 736 775 189 грн. Средства идут на оплату услуг для пациентов.

Как в больнице полечиться бесплатно?

Схема такая: семейный врач, с которым у вас подписана декларация, при необходимости выписывает вам электронное направление к узкопрофильному специалисту, например, неврологу. Потом вам необходимо записаться к доктору по телефону или же в электронной системе (helsi.me и pb4.com.ua). После чего вас примут в назначенное время. Также есть вариант обращения к интересующему вас специалисту без направления, но в таком случае услуга не покрывается за счет ПМГ — вы будете оплачивать её сами по тарифу заведения.

– Это не касается педиатров, акушер-гинекологов, психиатров и фтизиатров. К ним можно обращаться без направления, если у человека есть хронические заболевания и он находится под наблюдением, – говорит директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Алёна Горошко.

Также бесплатно, независимо от наличия декларации с семейным врачом, оказывается экстренная медпомощь.

В службе уточняют, что, если вы попадаете в больницу по направлению, то вами будет заниматься дежурный врач. При этом само медучреждение вы можете выбрать самостоятельно независимо от места жительства и прописки. То есть, если вы одессит, а решили лечиться в Киеве, то столичная клиника не имеет право отказать вам в госпитализации.

Если у вас требуют деньги за бесплатные услуги, то сообщайте об этом главврачу и на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77.