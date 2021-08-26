Многие парки Одессы разбиты на месте старых кладбищ, где были похоронены те, кто строил Одессу, способствовал ее славе и процветанию.

Эту грустную часть истории Одессы мы знаем не очень хорошо. Давайте оглянемся назад и вспомним как известные, так и забытые кладбища Одессы, какими они были и что сейчас находится на их месте.

Памятники и кресты Сотниковского кладбища

Самое старое одесское кладбище расположено на Хаджибейской дороге и носит название Сотниковское в честь захороненной здесь семьи казака Сотниченко. Оно было основано в 1775 году, еще до основания Одессы. Здесь хоронили потомков тех, кто защищал страну от турок и штурмовал Хаджибей. После того как Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь, многие казаки не захотели переселяться на кубанские земли. Они остались и начали добывать ракушечник для строительства Одессы. Сейчас от большого когда-то кладбища сохранился только небольшой участок, на котором можно увидеть около 200 могил. Самая старая из них датирована 1791 годом, здесь похоронен «младенец Иоанн».

Еще одно старинное кладбище находится на окраине села Усатово. Здесь хоронили поселившихся после 1775 года казаков. В качестве надгробий на казацких кладбищах использовали преимущественно кресты, которые вырезали из известняка. Самые большие и красивые кресты устанавливали на могилах тех, кто занимал высокий пост, был богат и пользовался уважением.

На могилах казацких старшин иногда устанавливали не кресты, а памятники, которые указывали на высокое положение покойника. Например, на могиле сотника казацкого войска лежит каменная подушка, а на ней — высеченная из камня булава.

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Мраморные памятники устанавливали греки и итальянцы

Первое христианское кладбище, которое находилось на территории современного Преображенского парка и зоопарка, было основано в 1790-е годы. Первоначально оно состояло из нескольких национальных — кроме христианского, здесь были еврейское, мусульманское, караимское, чумное кладбища, а также участок для захоронения самоубийц. Со временем все эти участки объединили. На кладбище было захоронено около 200 тысяч человек, в том числе и те, кто строил Одессу.

Из-за недостатка места все захоронения на кладбище запретили еще в 1880-х годах. Сначала кладбище окружал ров, затем каменная стена. А рядом с кладбищенским храмом Всех Святых была открыта богадельня. Начиная с 1840 года, для упорядочения работы могильщиков, процесс выкапывания могил был отдан подрядчикам. Для дворян стоимость этой услуги была одна, для мещан и разночинцев — другая. Отдельная плата была установлена для детских могил, а с бедноты плату не взимали вообще.

Так же, как и сегодня, у городских властей большое беспокойство вызывали вандалы, и городской думе нередко приходилось рассматривать вопросы «о воровстве и повреждениях» на погостах. Поэтому пришлось разработать правила посещения кладбища. Тем не менее территорию некрополя облагораживали и благоустраивали. По распоряжению градоначальника Дмитрия Ахлестышева, кладбищенские аллеи были вымощены щебнем и засажены деревьями, большую часть которых прислал в подарок из своего питомника садовник Карл Десмет.

Среди жителей Одессы было много выходцев из Италии и Греции, которые положили начало установке мраморных памятников. Для них использовали белый, серый и черный мрамор, а из белого камня строили даже часовни.

После революции кладбище было уничтожено. В один из дней 1933 года его просто закрыли, а из склепов стали выносить и вскрывать гробы. Ценности, которые в них находили — ордена, медали, оружие, украшения, — переписывали и складывали в мешки. Металлические гробы сдавали в металлолом, а кости из них высыпали прямо на землю.

Сейчас на месте кладбища Преображенский парк, там играют дети и выгуливают собак. А мы, когда проходим по его аллеям, ступаем по останкам Льва Пушкина, генерала Сабанеева, негоцианта Маразли, генерал-губернатора Александра Ланжерона, актрисы Веры Холодной и многих других.

На Куликовом поле хоронили преступников

Когда-то недалеко от Куликова поля находилась тюрьма, и умерших преступников хоронили прямо на поле. Здесь также нашли последний приют анархисты, репрессированные белогвардейцы, участники обороны Одессы. Кстати, многих из тех, кто погиб в Одессе в период Второй мировой войны, похоронили также на территории парка Горького.

Государственных преступников хоронили в парке Шевченко

Второе христианское кладбище было открыто в 1885 году, и до сих пор действует. Сначала здесь выделили три участка — для православных, католиков и протестантов. На каждый участок вели отдельные ворота, но после революции кладбище объединили. Здесь много братских могил, а на бывшей католической части похоронены участники восстания на броненосце «Потемкин». Сюда же перенесли часть захоронений из расположенного через дорогу Второго еврейского кладбища, на месте которого, по абсурдной отечественной традиции, разбили парк.

А Первое Еврейское кладбище находилось на улице Водопроводной и было основано в 1792 году. Кроме обычных захоронений, на его территории было много старинных склепов. Но самое любопытное — в одной из могил были похоронены старинные свитки Торы, которые осквернили во время еврейского погрома. В 1936 году кладбище было разрушено. Сейчас на его месте находится школа №79, спортивные сооружения и дома.

Среди старых одесских кладбищ особое историческое место занимает Карантинное, которое появилось еще в 1822 году на территории современного парка Шевченко. Во время Крымской войны здесь держали военнопленных, а также лечили раненых солдат. Тех, кто умирал, хоронили здесь же, на территории. В разное время кладбище использовали для захоронения народовольцев, казни государственных преступников, убийц, а также участников революционных событий 1905-1907 годов. В 1900 году стены между кладбищем, чумным кварталом и парком разобрали. Из старых сооружений кладбища здесь сохранилась цокольная часть так называемой Сторожевой башни, которая раньше носила название Мертвецкой. Ее использовали для освидетельствования умерших.

Где находилось Третье христианское кладбище?

В Одессе существовало еще и Третье христианское кладбище. Многим оно известно под названием Химическое, так как находилось рядом с химическим заводом. В 1920-е годы здесь похоронили около 65000 человек, в основном – представителей интеллигенции. Когда стали строить «Кислородмаш», кладбище закрыли. После Второй мировой войны здесь хоронили немецких, румынских и венгерских военнопленных, а части кладбища называют соответственно «румынской» и «немецкой».

Фото: odessahistory.net, necropolural.narod.ru, topor.od.ua

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