Архитектурные тайны: чем знаменит одесский Дом инвалидов

Здание по улице Мечникова, 53, в котором сейчас находится отделение полиции Малиновского района, было построено в 1886 году. Здесь располагался Инвалидный дом для престарелых, выстроенный в русско-византийском стиле.

После убийства Александра II Одесская городская дума решила увековечить память о нем и выстроить «Дом для инвалидов в память доблестного царствования императора Александра II». Предполагалось, что в приюте смогут проживать не менее ста человек, а для их духовных нужд будет возведена церковь Александра Невского. Здание должно было иметь форму буквы «г», а в высоком подвальном этаже предполагалось разместить столовую, кухню, цейхгаузы и прочие хозяйственные помещения.

Для постройки здания было выделено место рядом с Первым Христианским кладбищем, где уже функционировала городская богадельня. Для составления проекта городские власти пригласили известного архитектора Феликса Гонсиоровского. Но замысел архитектора не нашел поддержки у руководства города — проект показался им неудобным и не соответствующим своему назначению. Кроме того, архитектор не представил смету строительства. Тогда работу над проектом поручили архитектору Юрию Дмитренко, который использовал также наработки Гонсиоровского. Результат был одобрен городской думой, которая постановила начать строительство.

После начала работ выяснилось, что здание выглядит слишком роскошно и обойдется очень дорого, и тогда проект стали сокращать и урезать. В частности, вместо центрального отопления решили установить голландские печи, а вместо масляной краски использовать обычную побелку.

Наконец, здание было построено, причем возвели его точно в срок. После того, как были завершены отделочные работы и исполнительная комиссия подрядчиков приняла здание, о новом Доме инвалидов в Одессе с восторгом писал петербургский журнал «Зодчий».

Сейчас здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Источники: Википедия, sergekot.com, domofoto.ru

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