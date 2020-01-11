Одесская реинкарнация-2019: что изменилось за год в облике города (фото)

Ушедший год приятно поразил одесситов «пластической операцией» исторических объектов, улиц и других мест, которые мы обычно называем знаковыми.

Воронцовская Колоннада

Первое и основное: мы, наконец, «получили» обновленную Колоннаду, то есть, бельведер. После долгой реставрации, сопровождающейся протестами, несогласием и обращениями в Прокуратуру по поводу «неправильности» производимых реставрационных работ, ее более чем торжественно открыли в последний день лета 2019 года. Колоннада теперь красуется с амфитеатром и стереобатом, ставшим музейным пространством.

Фасад дома Руссова

В самом конце прошедшего года с живым оркестром, танцами и фейеверком одесситы присутствовали на «открытии» пережившего много бед и, к счастью, выжившего дома Руссова на ул. Садовой. Он предстал перед нами с укрепленным фундаментом и преображенным фасадом. Далеко не все согласны с новым декором и цветом фасада дома Руссова. Впрочем, одесситы так долго видели его в состоянии упадка и уродства, что искренне радуются тому, что теперь блистает на ул. Садовой.

Улица Софиевская

В марте 2019 года началась реконструкция улицы Софиевской. По сути, к концу года работы там были окончены. Начало реконструкции сопровождалось протестами по поводу снятия с тротуаров лавовой плитки и сноса деревьев. На улице произведена укладка инженерных сетей. Здесь также появились специальные столбики «против парковки», новые рельсы, новое дорожное покрытие, плитка на тротуарах, обновленные остановочные комплексы (правда, пока без сидений). Повезло и улицам-переулкам, которые пересекают Софиевскую: их «углы» теперь тоже могут похвастаться новой плиткой.

Воронцовский переулок

Прошлый год многое изменил и в облике Воронцовского переулка с его домом-стеной и прочими достопримечательностями. Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, наружные сети водоснабжения и водоотведения, сети газопровода, энергоснабжения, наружного освещения, теплоснабжения. Проезжую часть Воронцовского переулка вымостили современной гранитной брусчаткой, тротуары — гранитной плиткой. Во время демонтажа старого покрытия на тротуарах нашли прямоугольные плиты из темного песчаника. Такие плиты использовались в XIX веке для мощения тротуаров в Воронцовском переулке. Часть этих плит уложили в виде демонстрационной площадки возле дома № 6.

Серебряковский зал

В 2019 году в Одесском художественном музее полностью преобразили знаменитый многострадальный Серебряковский зал со световым фонарем, который покрылся трещинами и не выдерживал дождей и таяния снега. Благодаря меценатам здесь теперь настоящий оазис. И, главное, во время дождя и снега уже не нужно, как это было еще совсем недавно, подставлять ведра и корыта и мотаться по залу с тряпками, собирая губительную влагу.

Привоз

Поразил одесситов сам факт реконструкции знаменитого рынка. В ушедшем году мы «получили» обновленный кусочек Привоза с новыми торговыми павильонами, скамейками и даже деревьями. Это пространство теперь резко контрастирует с привычными торговыми рядами нашего известнейшего базара. Многие по этому поводу выразились, что вот, мол, «потерял Привоз свой колорит». Впрочем, торговля к концу года на этом «неколоритном куске» уже вовсю наладилась. А на углу Екатерининской и Новощепного ряда появилась новая мега-арка Привоза, затмившая «внешним видом» главный вход на рынок со стороны улицы Преображенской.

На что надеяться?

В прошедшем году мы также смогли порадоваться обновленному памятнику Пете и Гаврику в сквере Веры Холодной, преобразованиям в Уголке старой Одессы, открытию еще одного «куска» Греческого парка с детской мега-площадкой др. На что нам надеяться в грядущем?

Предполагается, что будет открыта третья часть «Греческого парка», там появится новая скульптура Михаила Ревы.

Вероятно, мы станем свидетелями появления еще одной зоны отдыха — на склонах бульвара Жванецкого.

Будет продолжаться реконструкция Привоза, в том числе и его исторического «Фруктового Пассажа». Нам обещают, что совершенно преобразится одесский «кошмарик» — Новощепной ряд.

Из предполагаемых «реинкарнаций», которые «у всех на устах» — исторический цех (вернее, развалины) «Краяна», на выкуп которого, с легкой руки одесского ресторатора Алекса Купера, одесситы собрали средства. Это корпус большого паровозного депо, историческое здание постройки 1883 года архитектора А.Тодорова. Как предложил Алекс Купер, «скинемся, купим и потом продадим крутому человеку, который сделает там крутое пространство». В общем, «будем посмотреть», что из этого получится.

Пожар в доме Асвадурова на ул. Троицкой, 25 унес много человеческих жизней. Печаль и скорбь в конце прошедшего года внесла еще одну скорбную страничку и в «книгу судеб» исторических мест города. На сегодняшний день дом Асвадурова — памятник архитектуры — законсервирован, движение транспорта на этом участке улицы перекрыто. Как сложится его судьба в наступившем году, пока неизвестно. Предполагается, что будет создана группа проектировщиков, архитекторов, реставраторов для его исследования и решения судьбы. Есть надежда на восстановление.

И, конечно же, есть большая надежда, что мы снова увидим обновленным фасад знаменитого дома Фальц-Фейна на ул. Гоголя. Равно как и еще более знаменитых атлантов. Заболевших атлантов и фасад начали лечить в середине года ушедшего. Надеемся на выздоровление в грядущем.

За лесами-заборами-ограждениями-драпировками — Воронцовский дворец и дом Либмана, еле дышащий дом Гоголя и то, что осталось от Масонского дома, и…

Поживем — увидим. Год только начался. А в начале года надежды цветут пышным цветом. Мы же одесситы. Оптимизм — наше все!..

Фото автора и из открытых источников

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