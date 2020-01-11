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Новости Одессы и Одесской области

Экспертиза качества: как отличить сливочное масло от спреда и что из них полезнее

Экспертиза качества: как отличить сливочное масло от спреда и что из них полезнее

На сегодняшний день на рынке представлен довольно большой ассортимент жировых продуктов: сливочное масло, спреды и растительно-сливочные смеси. Все они готовятся по разным рецептам и содержат различное количество ингредиентов. Как не попасться на удочку недобросовестных производителей, которые продают, к примеру, спред по цене сливочного масла, рассказали в центре экспертиз «ТЕСТ». Для теста было отобрано 8 образцов сливочного масла и 7 – спредов и смесей.

Выявили фальсификат

Сливочное масло было представлено такими торговыми марками, как «Ферма», «Яготинське», «Люстдорф Селянське», «Богодухівський молзавод», Староконстантиновская «Селянське», «Вершкова Долина», «Мальва», «Рихальский завод сухого молока».

Сливочное масло – один из самых популярных и востребованных молочных продуктов. Согласно стандарту, в сливочном масле должен содержаться исключительно молочный жир. Если же в таком продукте есть хоть малая доля растительного жира или других примесей, то этот продукт уже нельзя назвать сливочным маслом.

К сожалению, не все производители умеют его правильно делать, поэтому тест прошли только три торговые марки: «Ферма», «Яготинське» и «Люстдорф Селянське».

Только эти образцы содержали исключительно молочный жир. Все остальные торговые марки можно смело назвать фальсификатом. Они содержали в своем составе посторонние примеси немолочных жиров.

В спредах нашли трансжиры

Спреды и растительно-сливочные смеси могут в своем составе содержать как молочный жир, так и растительный. Согласно ДСТУ, спред должен содержать не менее 25% молочного жира. При этом общая жирность продукта должна составлять от 50 до 85%.

Производство растительно-сливочных смесей не регламентируется ДСТУ, поэтому количество молочного жира или молока в такой продукции может быть в неопределенном количестве. Как правило, на усмотрение производителя. Единственное требование: молочный компонент должен быть в обязательном порядке. Отметим также, что трансжиров должно быть не более 8% как в спредах, так и в растительно-сливочных смесях.

Прошли тест торговые марки «1», «Вигода», «Тульчинка», «Полтавське». В этих образцах содержание молочного жира соответствовало заявленным на упаковке цифрам.

Производитель спреда «Дві корівки» на упаковке заявил значительно больше молочного жира, чем продукт содержал на самом деле. А торговые марки «Народный продукт» и «ARO» содержали больше трансжиров, чем это допустимо: 8,9 и 8,4% соответственно.

 Фото: Балаковский-фермер

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