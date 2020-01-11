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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подлечили старый дуб, пострадавший от вандального ожога (фото)

В Одессе подлечили старый дуб, пострадавший от вандального ожога (фото)

Дуб в парке им. Т.Г.Шевченко, который разменял девятый десяток, подвергся вандальному нашествию: “дедушку” подожгли неизвестные.

Как сообщают в одесском КП «Горзелентрест», жертвой вандалов стал дуб, растущий на Суворовской аллее в парке им. Т.Г.Шевченко. Этому дереву уже больше 80-ти лет, однако, несмотря на свой возраст, благодаря регулярному и правильному уходу озеленителей, оно было вполне здоровым и радовало одесситов и гостей города.

Осенью неизвестные подожгли дерево. Учитывая, что живые деревья плохо горят, им пришлось не абы как «поработать», чтобы дуб в конце концов разгорелся. Хотя дерево и выстояло, его ствол очень пострадал.

Специалисты предприятия дождались активной фазы движения сока у деревьев и подлечили старое дерево. В КП сообщают, что пострадавшее от огня место было зачищено и обработано специальным раствором.

Теперь место ожога (кстати, большого размера) предстает перед отдыхающими таким, как вы видите на фото. Ну, а в КП «Горзелентрест» обращаются к одесситам с просьбой: если вы стали свидетелем правонарушения, связанного с порчей городского имущества или насаждений, не будьте равнодушными и немедленно звоните в полицию (102), ведь только так нарушители понесут заслуженное наказание.

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Мария Котова
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